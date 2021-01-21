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Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi

Takipsizlik kararında, tüm dosya kapsamına göre yangının kasten çıkarıldığına dair bir delil ve emareye rastlanmadığı bildirildi
 21 Ocak 2021 12:51
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Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi

Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik başlatılan savcılık soruşturması, takipsizlikle sonuçlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, tarihi Vaniköy Camisi'nde 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangına ilişkin "taksirle yangına neden olma" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda verilen takipsizlik kararında, caminin imamı Mustafa Coşkun müşteki, Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı yetkilisi Uğur Vanioğlu ise şüpheli olarak yer aldı.

Takipsizlik kararında, Üsküdar'da bulunan Vaniköy Camisinde çıkan yangın sonucunda ciddi manada hasar meydana geldiği gibi aynı zamanda cami imamı olan müşteki Mustafa Coşkun'un evinde de zarar oluştuğu belirtildi.

Yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü bilgisine yer verilen takipsizlik kararında, itfaiyenin raporunda yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı vurgulanarak, olay yerinde gerekli keşif işlemi yapıldığı, üçlü bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, yangının kasten çıkarıldığına dair bir delil, emare ya da iddianın bulunmadığı, caminin vakfa ait olduğu ve yangının çıkmasında vakıf yöneticilerinin sorumlu olacağının bildirildiği ifade edildi.

Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam vakfının yöneticileri ve yetkililerinin kim olduklarının Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden sorulduğu belirtilen kararda, gönderilen cevabi yazıda vakfın mülhak bir vakıf olduğu ve tek yetkilinin de şüpheli olduğunun ifade edildiği açıklandı.

- Kasten yangın çıkarıldığına dair delil yok

Takipsizlik kararında, dinlenen tanıkların olay yerinde ve olay saatinde şüpheli bir durumun olmadığını beyan ettikleri vurgulanarak, tüm dosya kapsamına göre yangının kasten çıkarıldığına dair bir delil ve emareye rastlanmadığı gibi böyle bir iddianın da mevcut olmadığı anlatıldı.

Türk Ceza Kanunu'nun 171/1. maddesinde belirtilen "taksirle yangına neden olma" suçunun oluştuğu belirtilen takipsizlik kararında, bu suçun unsurlarından olan başkalarının hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından zarar görmesinin de, müşteki cami imamının oturduğu lojmanın zarar görmesiyle oluştuğu aktarıldı.

Atılı suçun bu haliyle ön ödemelik bir suç olduğunun altı çizilen takipsizlik kararında, şüpheli Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı yetkilisi olan şüpheli Uğur Vanioğlu'nun da yapılan ön ödeme ihtarına süresinde riayet ettiğinin Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün makbuzundan anlaşıldığı, bu nedenlerle şüpheli Uğur Vanioğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.
Anadolu Ajansı
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