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375 firmaya 12 milyon TL fahiş fiyat cezası

Türkiye genelinde 19-20 Ocak'ta gerçekleştirilen fiyat denetimlerinde 562 işletme bazında 9 bin 870 ürün incelendi. Elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek, haksız fiyat artışı ile stokçuluk yaptığı tespit edilenlere idari para cezası uygulanacak
 21 Ocak 2021 12:54
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375 firmaya 12 milyon TL fahiş fiyat cezası

Ticaret Bakanlığı, temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 19-20 Ocak'ta Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 562 işletme bazında 9 bin 870 ürünün fiyatını inceledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son dönemde vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayet başvuruları üzerine başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimleri artırıldı.

Temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 19-20 Ocak'ta Türkiye genelinde temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimleri gerçekleştiren Bakanlık, bu kapsamda 562 işletme bazında 9 bin 870 ürünü inceledi.

İnceleme sonucu elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanacak.

- Ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması fiyatlarında denetimler artırıldı

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlıkları, TOBB, TESK, üretici ve tüketici örgütleri, perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar 3 bin 208 dosyayı karara bağladı. Temizlik, hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 375 firmaya toplam 11 milyon 885 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Bununla birlikte son dönemde Bakanlığa intikal eden ve temel gıda ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı şikayetleri ve başvuruları üzerine, bu ürünlere yönelik denetimler artarken, üretici/ithalatçı/tedarikçi ve bu ürünlerin tüketicilere satışını yapan bazı yerel ve ulusal marketlerden savunma istendi.

Gelen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak.

- Reklam Kurulunun denetimleri de hız kesmedi

Diğer taraftan Reklam Kurulunca yürütülen incelemeler neticesinde, 2020 yılında ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlar yapan ve Kovid-19 salgınını aldatıcı reklamlar yoluyla fırsata çevirmeye çalışan 303 firma hakkında toplam 13,3 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı
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