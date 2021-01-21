Ankara'daki toplu taşıma araçlarında işaret dili eğitimi videoları gösterilecek
|21 Ocak 2021 13:04
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Ankara Kent Konseyi (AKK) ve EGO Genel Müdürlüğü, işitme engellilerin iletişim kurarken yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek ve bu sorunları en aza indirgemek amacıyla hazırlanan "İşaret Dili Öğreniyorum Projesi"nde iş birliği yapacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Engel olma farkında ol" sloganıyla hayata geçirilecek "İşaret Dili Öğreniyorum Projesi" ile engellilere yönelik toplumsal farkındalığın oluşturulması ve 3 milyon 500 bin işitme engelli vatandaşın yaşadığı iletişim sorununa dikkati çekilmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında, EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler, ANKARAY ve metroda bulunan ekranlarda uzman eğitmenler ve tercümanlar tarafından hazırlanan işaret dili eğitimine ilişkin videolar gösterilecek. Böylece, toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşlara işaret dili tanıtılarak, alfabe ve temel iletişim sözcüklerinin öğretilmesi sağlanacak.
AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyet, projeye ilişkin detayları paylaşmak üzere EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş'ı ziyaret etti.
Yılmaz, projenin işitme engellilerin sosyal yaşam içindeki sorunlarının azaltılmasına katkı sağlama amacıyla geliştirildiğini belirterek, "Engelli Meclisimiz, toplu taşıma araçlarındaki ekranları eğitim tahtasına çevirerek, işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik farkındalık oluşturmak arzusuyla bu projeyi geliştirdi. Toplu taşıma aracı içinde kullanılan zamanı daha değerli hale getirmek ve görüp de duymadıklarımızı duymak için her aracı birer eğitim amfisine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Başkentimiz Türkiye'de daha önce yapılmayan bu çalışmayla diğer şehirlerimize örnek ve öncü olacaktır." ifadelerini kullandı.
- "Engelsiz bir Ankara' hedefimize ulaşabilmek için çalışacağız"
EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş da projenin kapsamını genişleterek, ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde görev yapan sürücüler ile güvenlik görevlilerine de işaret dili eğitimi verileceğini bildirdi.
Alkaş, "Özellikle otobüslerde ve raylı sistemlerde çalışan görevlilerimizin, işitme engelli vatandaşlarımızla daha sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Sonuçta 'Engelsiz bir Ankara' hedefimize ulaşabilmek için çalışacağız. Bu konuda bütün kapasitemizi, gücümüzü ve teknik imkanlarımızı kullanarak birlikte başaracağız." değerlendirmesini yaptı.
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