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Erdoğan: 2023'de Cumhur İttifakı olarak yeniden zaferle çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı'yla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız."
 21 Ocak 2021 13:05
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Erdoğan: 2023'de Cumhur İttifakı olarak yeniden zaferle çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Toplamda 42 il kongremizi tamamladık. Önümüzdeki hafta inşallah 10 il kongremizi daha gerçekleştireceğiz. Şubat ayı sonunda il kongrelerimizin hepsini bitirmeyi planlıyoruz."

"Dağıtarak, kırarak, dökerek, bölerek değil, toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız."

"Biz önce kendi içimizdeki arkadaşlarımızın gönüllerini kazanamazsak milletimizin gönlüne hiç giremeyiz."

"Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği tarihi süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı'yla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı'nda hem Meclis'te zaferle çıkacağız."

"AK Parti olarak 2023 seçimlerine güçlü bir teşkilatla, güçlü bir vizyonla, güçlü bir çalışmayla hazırlanmayı planlıyoruz"
Anadolu Ajansı
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