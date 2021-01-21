Erdoğan: 2023'de Cumhur İttifakı olarak yeniden zaferle çıkacağız

AYLIKSIZ İZİNDEKİ MEMURLARIN ÇALIŞMASINA İZİN VERİLMELİ! Memur, gelecekte serbest çalışma, mesleğini özel sektörde yapma amacıyla da aylıksız izin kullanmak isteyebilir. Piyasa koşullarında başarılı olması halinde memuriyetle bağını koparmayı, aksi durumda izin bittiğinde geri dönmeyi düşünebilir. Bu süreçte yeni bir iş kurup piyasa koşullarında başarı kazanıp işveren olarak ekonomiye daha fazla katkı sunabilir veya özel sektör koşullarında çok daya iyi şartlarda istihdam imkanı bulabilir. Bu açıdan bakıldığında, belirli bir mazerete bağlı olmaksızın verilen aylıksız izinlerde, memurun çalışabilmesine imkan tanınmalıdır, bu halde kamu GSS yüküne de katlanmak zorunda olmayacaktır.