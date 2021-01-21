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Türkiye birincisi Eda rakiplerini yendi, virüsü yenemedi

Antalya'nın Alanya ilçesinde özel eğitim okulunda öğrenim gören, katıldığı yüzme şampiyonasında Türkiye birinciliği ile üçüncülük elde eden down sendromlu Eda Doğan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
 21 Ocak 2021 13:31
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Türkiye birincisi Eda rakiplerini yendi, virüsü yenemedi

Antalya'nın Alanya ilçesinde özel eğitim okulunda öğrenim gören, katıldığı yüzme şampiyonasında Türkiye birinciliği ile üçüncülük elde eden down sendromlu Eda Doğan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yüzme Yarışmalarında Türkiye 1'incisi ve 3'üncüsü olan Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Okulu öğrencisi Eda Doğan, korona virüs nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Geçen hafta durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe olan Doğan, bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Down sendromlu Doğan'ın cenazesi Alanya'nın Cikcilli Mezarlığı'nda defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
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