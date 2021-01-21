Türkiye birincisi Eda rakiplerini yendi, virüsü yenemedi
Antalya'nın Alanya ilçesinde özel eğitim okulunda öğrenim gören, katıldığı yüzme şampiyonasında Türkiye birinciliği ile üçüncülük elde eden down sendromlu Eda Doğan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|21 Ocak 2021 13:31
|+Aa- Yazdır
Antalya'nın Alanya ilçesinde özel eğitim okulunda öğrenim gören, katıldığı yüzme şampiyonasında Türkiye birinciliği ile üçüncülük elde eden down sendromlu Eda Doğan, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Yüzme Yarışmalarında Türkiye 1'incisi ve 3'üncüsü olan Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Okulu öğrencisi Eda Doğan, korona virüs nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Geçen hafta durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe olan Doğan, bu sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Down sendromlu Doğan'ın cenazesi Alanya'nın Cikcilli Mezarlığı'nda defnedildi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'de, son 50 yılın üçüncü en sıcak senesi 2020 oldu
21 Ocak 2021 14:58
|Yoğun bakımda yüzde 60 azalma: 'Uçurumun kenarındaydık'
21 Ocak 2021 14:55
|Aynı aileden 3 kişi koronadan hayatını kaybetti
21 Ocak 2021 14:49
|Hazır döner paketleyen 2 çalışanın paylaştığı video tepki çekti
21 Ocak 2021 14:39
|Başkentin en yaşlı iki kadınına korona aşısı yapıldı
21 Ocak 2021 14:05
|Önce yağmur ardından tekrar kar geliyor
21 Ocak 2021 13:55
|Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta 79 köy ile ulaşım sağlanamıyor
21 Ocak 2021 12:46
|İlk yüz nakli yapılan hasta naklin 9. yılında doktorlarıyla buluştu
21 Ocak 2021 11:58
|Bilim Kurulu Üyesi'nden 'yarıyıl tatili' uyarısı
21 Ocak 2021 11:37
|Polisler denetim sırasında doğum günü olduğunu öğrendi, sürpriz yaptı
21 Ocak 2021 11:25