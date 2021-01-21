1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir merkezli FETÖ operasyonda 25 tutuklama

İzmir merkezli 62 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 198 şüpheliden 42'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 42 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
 21 Ocak 2021 13:35
+Aa- Yazdır
İzmir merkezli FETÖ operasyonda 25 tutuklama

İzmir merkezli 62 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 198 şüpheliden 42'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 42 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerdeki kontörlü telefon hatlarından iletişime geçtiğini tespit etmiş ve İzmir merkezli 62 ilde operasyon talimatı vermişti. 218'i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği soruşturma kapsamında şu ana kadar 198 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 7'si hakkında daha önce aynı konuda soruşturma bulunduğu, şüpheli olarak aranan 1 kişinin de öldüğü öğrenildi.

25 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 198 kişiden 42'si emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 17 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan 76 şüpheli daha bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adana'da FETÖ şüphelisi eski 6 astsubaya dava
21 Ocak 2021 13:23		 Antalya'da FETÖ operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı
21 Ocak 2021 13:12
Tel Rıfat Bölgesinden 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
21 Ocak 2021 10:31		 HDP'li Belediye Başkanı, örgüte destek verdiği için aday olmuş
21 Ocak 2021 09:20
'Hrant Dink'in öldürülebileceği bilgisi verilmedi'
21 Ocak 2021 08:30		 21 kişilik heyetle 'ittifak' hamlesi
21 Ocak 2021 08:25
FETÖ'nün 2 üst düzey sorumlusu Ankara'da yakalandı
20 Ocak 2021 19:47		 Eski Kayseri savcısına FETÖ'den hapis cezası
20 Ocak 2021 16:06
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 198'e ulaştı
20 Ocak 2021 13:57		 Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli, 'etkin pişmanlık'tan yararlandı
20 Ocak 2021 13:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:00 - Şanlıurfa'da soba faciası: 3 ölü14:58 - Türkiye'de, son 50 yılın üçüncü en sıcak senesi 2020 oldu14:55 - Yoğun bakımda yüzde 60 azalma: 'Uçurumun kenarındaydık'14:50 - 2020 KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi14:49 - Aynı aileden 3 kişi koronadan hayatını kaybetti14:47 - Sözleşmeli öğretmen olan eşler için nakil duyurusu yayımlandı
14:44 - İHL öğrencilerinden sosyal mesafe cihazı14:39 - Hazır döner paketleyen 2 çalışanın paylaştığı video tepki çekti14:32 - Harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemeleri yarın yapılacak14:26 - 'TANAP'tan, 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti'14:16 - Mustafa Şentop: 2017'den beri Türkiye'de hükümet sistemi, başkanlık sistemi14:16 - Ozan Güven hakim karşısında 'Aylık gelirim 5 bin TL'
14:13 - TMSF yönetimindeki Koza Altın, vergi sıralamasında 13'üncü oldu14:05 - Başkentin en yaşlı iki kadınına korona aşısı yapıldı14:03 - Amirler, yılın başında, personelin yıllık izin planlamasını oluşturmalı14:00 - Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu13:59 - Türkiye beyaz eşya satışları 2020'de yüzde 16 arttı
13:55 - Önce yağmur ardından tekrar kar geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 2347 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak
Annesi işsiz kalınca bilgisayarını iade etti, firma kayıtlardan ulaştı
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Genç doktor koronaya yenik düştü
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Adalet Bakanı: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim!
Erdoğan, Milli Görüş'ün önemli ismini daha ziyaret etti
Üniversite karnelerinin detayları
2020 KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi
Tarımda 'yüksek ziraat mühendisliğine' yeniden dönülüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
supporters 1
karşılıksız aşk 3
DYK 1
sokak hayvanları 2
diş teli 2
salça 3
medeniyet 2
Saksı 1
bana bir ben lazım 1
En sevmediğiniz özelliğiniz 9
SON İLANLAR
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bingöl Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bayburt Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Balıkesir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Üniversitesi Lisansüstü öğrenci alım ilanı
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Pütürge Belediyesi 4 Memur Alacak
Ardahan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacı Bayram Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam