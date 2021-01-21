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Doktor Ruhsar Uçar hem hastaları hem okulları 'iyileştiriyor'

Toros Devlet Hastanesinde hemodiyaliz sorumlu hekimi olarak görev yapan 47 yaşındaki Ruhsar Uçar'ın projesiyle, 10 okula kütüphane kuruldu.
 21 Ocak 2021 13:41
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Doktor Ruhsar Uçar hem hastaları hem okulları 'iyileştiriyor'

Mersin'de doktorluk yapan Ruhsar Uçar, öğrencilere okuma sevgisi aşılamak için başlattığı proje sayesinde 10 okula kütüphane kazandırdı.

Toros Devlet Hastanesinde hemodiyaliz sorumlu hekimi olarak görev yapan 47 yaşındaki Uçar, kütüphanesi bulunan okul sayısının arttırılmasına destek için 2019'da "Kütüphanesiz Okul Kalmasın, Eğitimle Büyü Türkiye'm" projesini başlattı.

Hayırseverlerden destek alan Uçar sayesinde, kent genelinde 10 okul modern kütüphaneye kavuştu. Uçar, kütüphane açılmasını sağladığı okullara kitap bağışında da bulundu.

Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının öğretmen olduğunu ve kitaplarla büyüdüğünü anlattı.

Projeyi, öğrencilerin kütüphanelere daha rahat ulaşabilmesi amacıyla başlattığını belirten Uçar, "Yetkililerden onay alarak projeyi, basın ve sosyal medya aracılığıyla duyurduk. Tüm Mersin'in destek verdiği büyük bir eğitim kampanyası başlattık. Bu kampanya sonunda 10 okulumuza kütüphane kazandırıldı. Sonrasında projemizi Akdeniz Kent Konseyi sahiplendi. Bizim misyonumuzu devam ettirerek gelir düzeyi düşük vatandaşların olduğu bölgelerdeki okullarda yeni çalışmalar başlattılar." dedi.

Uçar, çocuklarla iletişim kurup, onları kitaba yönlendirdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Çocukların gözlerindeki pırıltıyı görmek, geleceğe olan umudumuzu artırıyor. Onlar bu toplumun ve ülkenin geleceği." ifadesini kullandı.

- "Çocuklar çok sevindiler"

Gözne Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Deveci de projeyle geniş ve modern bir kütüphaneye sahip olduklarını anlattı.

Okulun kent merkezine 27 kilometre uzaklıkta yer aldığına dikkati çeken Deveci, "Dezavantajlı bölgede yaşadığımız için öğrencilerimiz kitap edinmekte güçlük çekiyorlardı. Bunu hayırseverlerimizin sayesinde çok zengin bir kütüphaneye kavuşarak aştık. Kütüphanede 4-5 bin civarında güncel roman var. Çocuklar yeni bir kütüphaneye kavuştukları için heyecanlandılar. Kütüphaneye girdiklerinde kendilerini farklı bir atmosferdeymiş gibi hissediyorlar. Bu da okuma aşklarını daha çok geliştiriyor." diye konuştu.

Yusuf Bayık İlkokulu Müdürü Ferda Yıldız Yakut da yeni kütüphaneden hem kendi öğrencilerinin hem de Yusuf Bayık Ortaokulu öğrencilerinin yararlandığını söyledi.

Öğrencilerin, dersleri için kitaplardan faydalandığına aktaran Yakut, "Çocuklar çok sevindiler. Kütüphane, onların öğretmeniyle soru çözebilecekleri ya da arkadaşlarıyla paylaşımda bulunabileceği bir alan oldu. Çocukların gözlerindeki o ışıltıyı gördüğünüzde kütüphaneden dolayı ne kadar mutlu olduklarını görebilirsiniz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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