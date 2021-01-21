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EBA üzerinden öğrencilere dersi bu sefer Jandarma verdi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kadın ve Çocuk Şube ekipleri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA )üzerinden 48 öğrenciye Korona virüs sürecinde güvenli internet kullanımına dair bilgilendirme eğitimi verdi.
 21 Ocak 2021 13:48
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EBA üzerinden öğrencilere dersi bu sefer Jandarma verdi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kadın ve Çocuk Şube ekipleri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA )üzerinden 48 öğrenciye Korona virüs sürecinde güvenli internet kullanımına dair bilgilendirme eğitimi verdi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kadın ve Çocuk Şube ekibi, 20 Ocak Çarşamba günü Kömürcüler İlk ve Ortaokulunda 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine çevrimiçi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı ( EBA) üzerinden canlı olarak Korona virüs sürecinde güvenli internet kullanımına dair bilgilendirme eğitimi verdi. Eğitim içeriğinde öğrencilere, Korana virüs sürecinde güvenli internet kullanımında dikkat edilmesi gereken konular, güvenli olmayan, zararlı ve rahatsız edici internet sitelerinden uzak durmaları konuları hakkında bilgiler verildi. Eğitim, 3 öğretmen ve 48 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.
İhlas Haber Ajansı
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