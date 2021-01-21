Önce yağmur ardından tekrar kar geliyor
|21 Ocak 2021 13:55
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Anadolu'nun genelinde don ve buzlanma devam ederken, yarından itibaren batıda sıcaklıklar 4-5 derece artacak.
Yeni haftayla birlikte Trakya Bölgesi'nden başlayacak kuvvetli rüzgarların yurdun batısına yağış getirmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta boyunca sürecek yağışların perşembe günü yeniden kara dönüşmesi bekleniyor. Yağışların ülkenin büyük bir çoğunluğunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Uzmanlar kar yağışına ilişkin bilginin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık hava durumu (22 - 28 Ocak 2021) verilerine göre;
Haftalık Hava DurumuMeteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 21, 2021
(22 - 28 Ocak 2021)
Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artarak hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/LARjqjQOW0
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