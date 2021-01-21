Sözleşmeli öğretmen olan eşler için nakil duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşler için yer değiştirme duyurusu yayımladı.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Bakanlık Makamının 16/10/2017 tarihli ve 127130 sayılı Onayı.

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında her ikisi de 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında farklı illerde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme başvuruları ilgi onay doğrultusunda, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde alınacaktır.

AÇIKLAMALAR

1. Yer değiştirme başvuruları 1 Şubat 2021 - 5 Şubat 2021 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kişisel şifre kullanmak suretiyle Başvuru İşlemleri modülü üzerinden alınacak olup atama sonuçları 9 Şubat 2021 tarihinde ilgililerin MEBBİS'te kayıtlı cep telefonu numaralarına kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.

2. Bu kapsamda sadece Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli olarak farklı illerde görev yapan öğretmen eşler başvuruda bulunabilecektir.

3. Başvuruda bulunabilmek için yer değiştirme işlemlerinin sonuçlanacağı 9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi kapsamında en az bir yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapılmış olması gerekmektedir.

4. Eşlerden birinin 9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayacak olması nedenine bağlı olarak öğretmen kadrosuna atanacak olması durumunda her iki eş de bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır.

5. Her ikisi de 9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresini tamamlayan/tamamlayacak eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. Bu durumda olan eşlerden birinin başvuruda bulunmaması halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır.

6. Eşlerden birinin 9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmamış olması halinde, aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecektir.

7. Bir yıllık çalışma süresinin hesabında çeşitli nedenlerle (doğum, askerlik v.b) sözleşmenin feshedildiği süreler dikkate alınmayacaktır.

8. Her ikisi de 9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla sözleşme gereği bir yıl sözleşmelilik süresinin tamamlayan/tamamlayacak olan ve karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusu zorunlu olan eşler, istemeleri halinde çeşitli nedenlere (illerin sözleşmeli öğretmen pozisyon durumları, alanlar itibarıyla norm kadro durumu, öğretmen ihtiyaç durumu, hizmet süresi yetersizliği vb.) bağlı olarak eşlerinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurularının olumsuz sonuçlanabilme ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlığımızca uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebileceklerdir. Bu durumda her iki sözleşmeli öğretmenin de Başvuru Formundaki bu şeçeneği "İstiyorum" olarak işaretlemesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan eşlerden birinin bu seçeneği "İstemiyorum" olarak işaretlemesi durumunda diğer eşin isteğine ilişkin talep dikkate alınmayacaktır.

9. Askerlik ve doğum sonrası izin nedenlerine bağlı olarak sözleşmesi feshedilen öğretmenlerden 15 Şubat 2021 tarihine kadar görevine başlayacağını belgelendirenler diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu doğrultuda yer değişikliği yapılanlardan en geç 19 Şubat 2021 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

10. Başvurular sırasıyla okul-kurum/ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince incelenecek ve uygun olan başvurular MEBBİS üzerinden onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

11. MEBBİS dışında (posta, e-posta, belgegeçer, v.b) yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

12. Yer değiştirme işlemleri öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli il olmak üzere illerin sözleşmeli öğretmen pozisyonları, illerin alanlar itibarıyla norm kadro ve öğretmen ihtiyacı dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre il milli eğitim müdürlükleri emrine yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Hizmet süresinin hesabında 9 Şubat 2021 tarihi dikkate alınacaktır. Hizmet süresinin eşitliği halinde göreve önce başlayan sözleşmeli öğretmenin başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

13. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin kararnameleri görev yaptıkları il ile yer değişikliğinin gerçekleştiği il'e sistem üzerinden gönderilecektir.

14. Görevden ayrılma işlemleri kararnamelerin gönderilmesini müteakip yapılabilecektir.

Bilgilerini ve yazımızın ilinize bağlı eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenlere Valiliğinizce duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK Bakan