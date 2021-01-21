İHL öğrencilerinden sosyal mesafe cihazı
|21 Ocak 2021 14:44
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Adıyaman'ın Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri sosyal mesafe cihazı yaptı.
Robotik kodlama eğitimi alan Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Recep Akbaşlı ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bahattin Kuş rehberliğinde, hazırladıkları proje ile salgın döneminde sosyal mesafeyi ayarlamak amacıyla geliştirdikleri sosyal mesafe sensörünü tanıttı.
Öğrenciler hazırladıkları proje ile sosyal mesafe kuralları kapsamında 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumayı amaçlandı. Geliştirilen bu araç bulunduğu noktaya 1,5 metreden fazla yaklaşım olunca sesli ikaz veriyor.
Projeyi gerçekleştiren Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal'ı ziyaret etti.
Kaymakam Köksal, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
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