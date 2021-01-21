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Aynı aileden 3 kişi koronadan hayatını kaybetti

Trabzon'da emekli öğretmen Kamil Açıcı ile eşi Katibe Açıcı ve ablası Emine Şişman bir hafta içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi.
 21 Ocak 2021 14:49
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Ortahisar ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Kamil Açıcı ime eşi Katibe Açıcı ve ablası Emine Şişman, bir süre önce corona virüse yakalandı.

Açıcı çifti ile Emine Şişman, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Emine Şişman, 13 Ocak'ta hayatını kaybetti. Şişman, Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi'nde toprağa verildi.

Emine Şişman'ın ölümünden bir gün sonra kardeşi Kamil Açıcı da, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Aynı hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kamil Açıcı'nın eşi Katibe Açıcı da dün yaşamını yitirdi. Kamil ve Katibe Açıcı da farklı günlerde Tonya Büyükmahalle'de yan yana toprağa verildi. Aynı aileden 3 kişinin, 7 gün içinde yaşamlarını yitirmesi, ilçeyi hüzne boğdu.

'UMUTLUYDUK AMA OLMADI'

Corona virüs nedeniyle anne ve babasını kaydeden Şeref Açıcı, "Halamın ölümünün ardından bir gün sonra babamı ve altı gün sonra da annemi corona virüs nedeniyle kaybettik. Babam ve halamın durumları iyiydi, atlatırlar diye düşünmüştük. Önemli bir kronik rahatsızlıkları yoktu. Ama annemin kronik rahatsızlıkları vardı. Annem 10 güne yakın yoğun bakımda kaldı, her an her şey olacak diye çekiniyorduk. Annem için hastaneden aradılar, durumu hakkında bilgi verdiler, her şeye hazırlıklı olun dediler. Umutluyduk, hastalığı atlatacaklar diye düşünüyorduk, ama olmadı. Süreç içerisinde onlar daha erken vefat etti" dedi.
DHA
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