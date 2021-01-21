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2020/2 KPSS atamalarında örnek belge istemi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020/2 KPSS yerleştirmeleri ile Bakanlık kadrolarına atanan adaylardan, diğer kurumlara örnek olacak bir belge isteminde bulundu
 21 Ocak 2021 15:24
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2020/2 KPSS atamalarında örnek belge istemi

MEB'in yayımladığı belge isteme açıklamasında yer alan tüm belgeler e-Devlet sisteminden alınabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının 2020/2 KPSS tercihleri arasında, diğer kurumlara örnek olacak açıklaması:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) KPSS 2020/2 yerleştirmeleri sonuçlarına göre Bakanlığımız kadrolarına yerleşenlerden istenilen belgeleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün aşağıda yazılan adresine; 29.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

(Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

İstenilen Belgeler:

1. Belgelerini; Şahsen teslim edecek adaylar için Öğrenim Belgesinin aslı, bir adet önlü arkalı fotokopisi ve e-Devlet sisteminden alınmış mezun belgesi, Posta yolu ile gönderecek adaylar için ise Öğrenim Belgesinin Onaylı örneği (Üniversite veya Noter) ve e-Devlet sisteminden alınmış mezun belgesi.

2. KPSS/2 Yerleştirme Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.

3. 4 adet vesikalık fotoğraf.

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir), askerlik vazifesini yerine getirmekte olan adaylar için ise birliklerinden alacakları resmi yazı.

6. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi. (e-Devlet sisteminden alınabilir)

7. Hizmet cetveli. (Devlet Memuru olarak başka kurumda görev yapan veya yapmış olanlar)

8. Atama Başvuru Formu. (Formun elektronik ortamda doldurularak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.) (İndir)

9. Mal bildirim beyannamesi. (Formun elektronik ortamda doldurularak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.) (İndir)

10. Evrak teslim üst yazısı. (İndir)

11. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi. (İndir)

12. Özgeçmiş.

Adres:

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 7. Kat C-Blok

Atatürk Bulvarı No:98 Çankaya/ANKARA

İletişim : (0312) 413 38 13 - (0312) 413 28 40 - (0312) 413 28 39
Memurlar.Net
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