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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Ocak ile biten haftada 2 milyar 483 milyon dolar azaldı.
 21 Ocak 2021 15:28
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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Ocak ile biten haftada 2 milyar 483 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Ocak ile biten haftada 2 milyar 483 milyon dolar azalarak 90 milyar 81 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 775 milyon dolarlık azalışla 48 milyar 677 milyon dolardan 47 milyar 902 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 15 Ocak haftasında 1 milyar 708 milyon dolar azalışla 43 milyar 887 milyon dolardan 42 milyar 179 milyon dolara indi.
İhlas Haber Ajansı
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