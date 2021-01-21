1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doç. Dr. Savaşçı: Kargo paketini alır almaz çöpe atın

Kargo alımlarında kuryelerin mutlaka maske ile karşılanması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Savaşçı "Eğer imza atılması isteniliyorsa, kullanılan kalem gibi araçlara dikkat edilmesi gerekir ve el yıkanmalıdır. Kargo paketini de alır almaz çöpe atıp, içerisindeki ürünü alıp, daha sonra elimizi yıkayıp kullanabiliriz herhangi bir mahsuru olmaz" dedi.
 21 Ocak 2021 15:27
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüsün en çok virüs taşıyan kişinin karşılıklı teması ile bulaştığını belirtti.

Savaşçı, bu bulaşların 15 dakikanın üzerinde olan bulaşlar olduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

"Bu süreçte biz en çok ev içi temas, iş yerlerinde çalışanlar ve toplu taşımayı kullananlarda gördük. Yiyeceklerden koronavirüsün bulaştığına dair herhangi bir veri, bilgi veya bilimsel bir çalışma yok. Çünkü virüs dış ortamda çok yaşayamıyor, canlı bir organizmaya ihtiyaç duyuyor.

Virüsün en aktif olduğu dış ortamda kalış süresi iki saattir. Örneğin, elimizi ekmeğe dokunduk, virüslü olan bir yerine bile dokunsak elimizi yıkadıktan sonra herhangi bir risk yok. Onu yedikten sonra da bize herhangi bir şekilde bulaş olayı olmaz. Çünkü virüs zaten çok hassastır. Özellikle mide asidinden dolayı virüs zaten hemen ölür. Bağırsaklara ulaşıp, bizi hasta etmesi mümkün olmaz. Dolayısıyla virüsün yiyeceklerden bulaştığı ispatlanmamıştır."

'Gıdalardan herhangi bir bulaş olayı yok'

Savaşçı, fırınlarda çalışanların hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek, "Mesela, biz fırından ekmeğimizi aldık. Satıcı da dikkat etmiyor, o sırada maskesiz çalışıyor. Özellikle ilk dikkat edilmesi gereken husus satıcıların maskelerini, eldivenlerini takmalarıdır ve hijyen kurallarına dikkat etmeleridir. Hijyenik olarak düşünüp alınan ekmekte virüs olsa ve kişi onu poşetle evine getirse diyelim, sonra poşetten çıkarıp, elini dokunup ekmeği yese bile herhangi bir mahsuru olmaz. Ancak elini dokunup gözüne, burnuna götürürse sıkıntı olabilir. Bunun üzerinden en az 2 saatlik bir süre geçerse yine bir sıkıntı olmaz ve virüs bulaşı gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla halkımızı paniğe sevk etmeye gerek yok. Özellikle gıdalardan herhangi bir bulaş olayını görmedik, böyle bir hikayesi olan hastamız da olmadı. Dikkat edeceğimiz husus kişisel mesafemizi korumak, maskemizi takmak ve el hijyenine dikkat etmektir" diye konuştu.

'Mekanizması çalışmayan virüs enfekte etmez'

Savaşçı, kargo alımlarında mutlaka kuryelerin maske ile karşılanması, imza atılıyorsa kullanılan kalem gibi araçlara dikkat edilmesi ve elin yıkanması gerektiğini belirtti. Savaşçı, şöyle konuştu:

"Kargo paketini de alır almaz çöpe atıp, içerisindeki ürünü alıp daha sonra elimizi yıkayıp, kullanabiliriz herhangi bir mahsuru olmaz. Kargo paketinin balkonda bekletilmesinin veya paketi açmadan beklemenin bir anlamı yok. Paketi açıp dışındaki kutuyu attıktan sonra elimizi yıkarsak herhangi bir risk teşkil etmez. Virüsün belirli yüzeylerde yaşama süreleri mevcut. Çünkü virüs soğuk ve nemli ortamları sever ve en çok o ortamlarda yaşayabilir. Paketin üzerinde gıda artığı gibi bir madde varsa virüs orada yaşamaya devam edebilir. En çok aktif olduğu süre 2 saattir, 2 saatten sonra bulaşıcılık özelliğini yarı yarıya düşürür. 6 saatin üzerinde de virüs çok yaşamaz. Ancak 9 güne kadar virüslerin belirli yüzeylerde tespit durumu vardır ama bu bulaşıcılığını göstermez; çünkü tamamen yapısı bozulmuştur. Mekanizması çalışmayan bir virüste kişileri herhangi bir şekilde enfekte etmez, hastalandırmaz. Kuryelerden aldığımız ürünlerin dışındaki kutusunu çöpe atıp elimizi yıkadıktan sonra herhangi bir bulaş olayı mümkün değildir. Kargonun içindeki ürününde gelme ve transfer süresi uzun bir süre olduğu için o ürünü dezenfekte etme durumuna geçmeye gerek yok. Ürünleri rahatlıkla kullanabiliriz."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de, son 50 yılın üçüncü en sıcak senesi 2020 oldu
21 Ocak 2021 14:58		 Yoğun bakımda yüzde 60 azalma: 'Uçurumun kenarındaydık'
21 Ocak 2021 14:55
Aynı aileden 3 kişi koronadan hayatını kaybetti
21 Ocak 2021 14:49		 Hazır döner paketleyen 2 çalışanın paylaştığı video tepki çekti
21 Ocak 2021 14:39
Başkentin en yaşlı iki kadınına korona aşısı yapıldı
21 Ocak 2021 14:05		 Önce yağmur ardından tekrar kar geliyor
21 Ocak 2021 13:55
Türkiye birincisi Eda rakiplerini yendi, virüsü yenemedi
21 Ocak 2021 13:31		 Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta 79 köy ile ulaşım sağlanamıyor
21 Ocak 2021 12:46
İlk yüz nakli yapılan hasta naklin 9. yılında doktorlarıyla buluştu
21 Ocak 2021 11:58		 Bilim Kurulu Üyesi'nden 'yarıyıl tatili' uyarısı
21 Ocak 2021 11:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor16:44 - Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturmasının detayları16:31 - CHP: İktidara geldiğimizde bize destek verenleri alacağız16:30 - Öğrencilerin, üniversitelere 'diploma' ibraz etme süresi uzatıldı16:18 - Eğitimde ilkleri yaşayan öğrenciler yarıyıl tatiline giriyor16:14 - Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa kim ne kadar oy alır?
16:12 - 9 bin TL'ye takı seti aldı, taşları sentetik çıktı16:10 - TKGM, olmayan güvenlik soruşturmasını talep ediyor16:02 - Ekonomistler: MB'nin faiz kararındaki iletişim dili çok güçlü15:54 - Kent yaşamını bırakıp Uludağ'a yerleşen çift sıra dışı hayat sürüyor15:46 - Eşeğin ağzını telle bağlayıp doğaya salmışlar15:42 - Sıkıştığı otomobilde yanarak can verdi
15:33 - Diyanet, personel alımında sözlü sınav yerlerini açıkladı15:31 - Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı15:28 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı15:28 - Abdulhamit Gül'den, Bakan Soylu'ya sert cevap15:27 - Doç. Dr. Savaşçı: Kargo paketini alır almaz çöpe atın
15:24 - 2020/2 KPSS atamalarında örnek belge istemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 2347 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak
Annesi işsiz kalınca bilgisayarını iade etti, firma kayıtlardan ulaştı
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
2020 KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi
Abdulhamit Gül'den, Bakan Soylu'ya sert cevap
Genç doktor koronaya yenik düştü
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Adalet Bakanı: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim!
Erdoğan, Milli Görüş'ün önemli ismini daha ziyaret etti
Üniversite karnelerinin detayları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karşılıksız aşk 3
bilinen en büyük elmas 2
cenazede cenaze sahiplerinden fazla ağlamak 5
diş teli 2
ıssız ada 1
salça 4
Marcel Proust 1
Sosona 12
insan 6'sında neyse 60'ında da odur 4
Kozaklar-kazaklar 1
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk Kızılayı personel alacak
Gündoğmuş Belediyesi geçici işçi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Lüleburgaz Belediyesi 20 geçici işçi alacak
Bozdoğan Öğretmenevi işçi alacak
Dedeli Belediyesi işçi alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam