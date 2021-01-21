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Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
 21 Ocak 2021 15:31
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Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale'de hakkında verilen mahkumiyet kararı dolayısıyla aranan K.C'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Şirintepe Mahallesi'nde bir markette reyon sorumlusu olarak çalıştığı da tespit edilen K.C, saklandığı evde gözaltına alındı.

Kırıkkale'de FETÖ ile iltisaklı dershanede 11 yıl matematik öğretmenliği yaptığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen K.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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