Diyanet, personel alımında sözlü sınav yerlerini açıkladı
|21 Ocak 2021 15:33
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2020 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavı Yer ve Tarih Duyurusu
D U Y U R U
2020 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavına başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, "Sınav Giriş Belgesi"ni "sinav.diyanet.gov.tr" adresinden alabileceklerdir.
Adaylar, "Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, Kimlik Belgesi, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:30'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
İlgililere duyurulur.
DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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