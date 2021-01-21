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Öğrencilerin, üniversitelere 'diploma' ibraz etme süresi uzatıldı

Öğrenciler, ortaöğretim kurumundan mezun olduklarına dair belgeleri, 15 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar ibraz edebilecek. Bu tarihe kadar belgelerini ibraz edemeyenlerin ilgili yükseköğretim programından kayıtları silinecek
 21 Ocak 2021 16:30
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Öğrencilerin, üniversitelere 'diploma' ibraz etme süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) kazanan ve geçici kayıtları yapılan lise son sınıf öğrencilerinin, mezuniyet belgelerini ibraz etme süresinin 15 Mart 2021'e uzatıldığını bildirdi.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, lise son sınıf öğrencilerinden Kovid-19 salgını nedeniyle eylülde yapılan sorumluluk veya staj bitirme sınavına giremeyen, katıldığı halde başarısız olduğu için mezun edilemeyen ancak bir yükseköğretim programını kazanarak geçici kayıt yaptıranların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre, öğrencilerin mezuniyet belgelerini 31 Aralık 2020'ye kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, öğrencilerin kayıtlarının silinmemesi ve mağduriyet yaşamamaları için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına yazı gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 13 Ocak 2021'deki toplantısında, "YKS sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve geçici kayıtları yapılan ancak mücbir sebeplerle ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış öğrencilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ortaöğretim kurumundan mezun olduklarına dair belgelerini 15 Mart 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ibraz etmeleri" yönünde karar alındığı bildirildi.

Bu tarihe kadar belgelerini ibraz edemeyenlerin ilgili yükseköğretim programından kayıtları silinecek.

Anadolu Ajansı
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