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CHP: İktidara geldiğimizde bize destek verenleri alacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, iktidara geldiklerinde, işe alımlarda kendilerine destek verenlere öncelik vereceklerini söyledi.
 21 Ocak 2021 16:31
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Halk TVde katıldığı canlı yayında işe alımlarda kendilerine destek verenlere öncelik vereceklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un liyakat açıklaması izleyenleri şaşkına çevirdi. Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiği 'liyakat' vurgusu bizzat kendi parti kurmayı tarafından yalanlandı.

Halk TV'de bir programa katılan Torun'un söyledikleri yeni bir polemiğin fitilini ateşleyecek. Sunucunun "İktidara geldiğinizde kadrolaşma önceliğiniz olmayacak mı?" sorusuna Torun, şu yanıtı verdi:

"Liyakata dayalı bir çalışma uygulayacağız. Hani bu demek değil ki bizim çalışma arkadaşlarımızı bize destek verenleri ihmal edeceğiz. Tabii ki önceliği onlara vereceğiz."
Memurlar.Net
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