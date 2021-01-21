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Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Oktay Yavuz hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Oktay Yavuz, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 21 Ocak 2021 17:06
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Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Oktay Yavuz hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Oktay Yavuz, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Maltepe'de bulunan özel bir hastaneye 15 gün önce kaldırılarak yoğun bakımda kanser tedavisi gören Oktay Yavuz, bugün hayatını kaybetti.

Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.
DHA
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