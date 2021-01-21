İBB, itfaiye eri sınavına katılacak adayları açıkladı
|21 Ocak 2021 17:15
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaç duyulan itfaiye Eri kadroları için 27/12/2020 - 3/1/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda ön başvuruları aldı. Sınava 29 bin 238 kişi başvurdu. Bunlardan 6.688 adayın şartları taşıdığı tespit edildi.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde ve sınav ilanında belirtilen özel şartlar gereğince, 27/12/2020 - 3/1/2021 tarihleri arasında elektronik ortamda başvuru yapan adaylar için, 2020 yılı KPSS puanına göre puan sıralaması (öğrenim düzeylerine göre ilan edilen kadronun 5 katı olarak yapıldı.
Sıralamaya giren 1007 aday,25/1/2021 tarihinde yazılı sınava ve 26/1/2021 - 12/2/2021 tarihleri arası mesai günlerinde yapılacak uygulamalı sınava alınacak.
Bu kapsamda, yazılı sınava davet edilecek aday listesi (Sınava Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi) için tıklayınız.
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