21'inci yüzyılın 21'inci yılının 21'inci gününde nikah masasına oturdular
|21 Ocak 2021 17:17
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21'inci yüzyılın 21'inci yılının 21'inci günü olması nedeniyle pek çok çift, nikah için 21 Ocak gününü seçti. Seher-Murat Çiftçi çifti de bugün İzmir Fuar Evlenme Dairesi'nde nikah masasına oturdu.
21 rakamının kendisi için özel anlamı olduğunu söyleyen Seher Çiftçi, "Bugünü 21.01.2021 olsun diye seçtik. 21 rakamının benim için farklı bir anlamı var. Bu yıl değişim ve dönüşüm yılı. O yüzden bu tarihi seçtik. Mutluyuz. Nikahı baharda yapmamız için çevremizden çok baskı yapıldı ama biz yine de bugünü tercih ettik. Bugün uğurlu gelsin. Umarım ülkemize de katkısı büyük olur. Herkes daha rahat ve huzurlu bir hayata dönüş yapsın. Değişim ve dönüşümün olduğu bir dönemdeyiz. Kolaylıkla uyum ve geçiş sağlayabiliriz umarım. Bugünü böyle analım" dedi.
Murat Çiftçi de, "Nikahımızın 21.01.2021 tarihinde kıyılması nedeniyle de ayrıca mutluyuz" diye konuştu.
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