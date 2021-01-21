Vali açıkladı: Korona vakaları yüzde 80 azaldı
|21 Ocak 2021 17:39
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Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerle vaka sayısının yüzde 80 azaldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 153 merkez köy muhtarı, il genel meclis üyeleri ve kurum müdürlerinin katılımıyla toplantı yapıldı.
İl İdare ve Denetim Müdürlüğünün organize ettiği toplantıya Vali Ayhan başkanlık etti.
Burada konuşan Ayhan, devletin aldığı kararlar ve yerelde uygulanan tedbirlerle Kovid-19 sürecini başarıyla sürdürdüklerini belirtti.
Zorlu süreçte sağlık sistemini güçlü şekilde ayakta tutmayı başardıklarını aktaran Ayhan, "Geldiğimiz noktada ilimizde vaka sayılarında yüzde 80 azalma var. Hedefimiz olan son vakayı tedavi edene kadar tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Sahada maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek aynı kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Salgınla mücadeledeki bu başarıya muhtarların da büyük katkı sağladığına dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:
"Sizler, devletimizin güler yüzü ve şefkat elisiniz. Bu salgın sürecinde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mücadelede başarılı olduysak sizin de büyük katkınız ve desteğiniz oldu. Maske dağıtımında, halkın bilgilendirilmesinde, vefa sosyal destek ekiplerine sağladığınız katkılarla bu mücadelede bize büyük güç kattınız. Hepinizden 2021 yılında da aynı desteği bekliyoruz."
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