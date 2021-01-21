KKTC'de 5,0 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 17.27'de KKTC'nin Gazimağusa kentinde deprem olduğunu açıkladı
|21 Ocak 2021 17:41
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AFAD, saat 17.27'de KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı
#DEPREM: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Gazimağusa kentinde saat 17.27de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.A F A D (@AFADBaskanlik) January 21, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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