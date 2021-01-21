AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik çalışmalarda sona yaklaştı
|21 Ocak 2021 18:21
|+Aa- Yazdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu'nun çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti.
Yazıcı, yaptığı açıklamada, 16 Nisan 2017'de yapılan referandumla 150 yıldan bu yana tartışılan hükümet modeli değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini anımsattı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerle bütün unsurlarıyla yürürlüğe girdiğini, mevzuatta, sisteme uyum sağlayıcı düzenlemeler için de çalışmaların devam ettiğini belirten Hayati Yazıcı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu olarak çalışmaları son aşamaya doğru ilerletmiş bulunuyoruz. Komisyonun çalışmaları ile yapılan değerlendirmelere baktığımızda bazı açıklamaların gerçeği yansıtmayan bilgiler üzerinden yapıldığını üzülerek müşahede ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Yapılan değerlendirmelerin yanlış, eksik bilgi veya yoruma dayalı olduğunu bildiren Yazıcı, şöyle devam etti:
"Çalışmalar tamamlanmadan yapılan yorumlar ve değerlendirmeler sadece bilgi kirliliğini artırmakta ve sağlıklı bir müzakere ortamından uzaklaşılmasına neden olmaktadır. Komisyon çalışmalarımız tamamlandığında Cumhur İttifakı ortağımız MHP başta olmak üzere siyasi partilerle ve ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.
Bugün bir muhalefet partisi genel başkanının, 'Seçim barajını konuşan iktidar yolcu demektir' açıklamasını da bilgi kirliliğine katkı veren bir açıklama olarak değerlendirmek gerekir. Tahminler o kadar ölçüsüz ki, barajın yükseltilmesinden yana tutum ve tercih içinde olduğumuzu bile söylemekten çekinmiyorlar."
Bu konuda AK Parti'ye atfen yapılan yorum ve değerlendirmelerin bilgiye değil, tamamen zan ve tahmine dayalı olduğunu ifade eden Yazıcı, "AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlendirecek, 'temsilde adalet' ilkesini pekiştirecek ve demokratik siyasetimize katkı sağlayacak her türlü adımı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir dikkatle ve titizlikle atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP: İktidara geldiğimizde bize destek verenleri alacağız
21 Ocak 2021 16:31
|Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa kim ne kadar oy alır?
21 Ocak 2021 16:14
|Abdulhamit Gül'den, Bakan Soylu'ya sert cevap
21 Ocak 2021 15:28
|Akşener'den seçim barajı açıklaması
21 Ocak 2021 15:15
|'TANAP'tan, 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti'
21 Ocak 2021 14:26
|Mustafa Şentop: 2017'den beri Türkiye'de hükümet sistemi, başkanlık sistemi
21 Ocak 2021 14:16
|Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak 2023'ten de zaferle çıkacağız
21 Ocak 2021 13:05
|'Esnaflarımızın dükkanları aylardır kapalı, geçinemiyorlar'
21 Ocak 2021 12:47
|HDP'li vekilden tepki çeken hareket! Ortalık bir anda karıştı
21 Ocak 2021 12:08
|Adalet Bakanı: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim!
21 Ocak 2021 10:32