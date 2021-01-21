85 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı
|21 Ocak 2021 18:33
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığının aşılama takvimi doğrultusunda 85 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı.
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunca hazırlanan aşılama takvimi doğrultusunda sağlık çalışanlarıyla başlattığı COVID-19 aşı uygulamasında şimdi de 85 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor. Aşılamalar, 90 yaş üstü vatandaşlarda olduğu gibi yine evlerde veya randevu alınarak sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Sağlık durumları kontrol edilen 85 yaş üstü vatandaşlara aşı uygulanıyor. Sonrasında aşılanan kişi en az yarım saat gözetim altında tutularak sağlık durumu takip ediliyor.
Ankara Ayaş Aşı Uygulama Ekibi, Gençali köyündeki yürüme zorluğu çeken 89 yaşındaki Emine Dömeke'yi aşıladı. Daha sonra Ayaş merkezde 88 yaşındaki Satı Kayıran aşılandı. Bu yaş grubunun da aşılama çalışmalarının ülke genelinde kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|O üvey baba polislikten ihraç edildi!
21 Ocak 2021 19:29
|Ekonomistler: MB'nin faiz kararındaki iletişim dili çok güçlü
21 Ocak 2021 16:02
|375 firmaya 12 milyon TL fahiş fiyat cezası
21 Ocak 2021 12:54
|Azra bebeği kurtaran AFAD görevlisi, afetle mücadeleyi yönetecek
21 Ocak 2021 11:50
|Eskişehir'de kumar oynanan dernek binasındaki 29 kişiye para cezası
21 Ocak 2021 09:42
|AVM'de HES'i gözlük ve kiosk sorgulayacak
21 Ocak 2021 09:35
|Frigya'da 47 köylüye alan kılavuzluğu eğimi veriliyor
20 Ocak 2021 23:47
|Türkiye'nin ilk milli bayrak müzesinde 'tarih' sergileniyor
20 Ocak 2021 22:18
|Koronavirüs salgını yeni denetim birimini ortaya çıkardı
20 Ocak 2021 21:19
|MEB, yüz yüze eğitime geçilmesi için planlama yapıyor
20 Ocak 2021 20:30