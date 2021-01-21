1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısı 2 bin sınırına düştü

Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.
 21 Ocak 2021 19:54
+Aa- Yazdır
Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısı 2 bin sınırına düştü

Sağlık Bakanlığı 21 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 074 oldu, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 032'e yükseldi

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'CoronaVac aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki yok'
21 Ocak 2021 19:15		 Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısı mutasyonlara karşı da etkili
20 Ocak 2021 22:51
Ağır hasta sayısı her geçen gün azalıyor
20 Ocak 2021 20:06		 Aşılamada yedinci gün: Aşı olan sayısı 1 milyonu aştı
20 Ocak 2021 13:45
Ankara'da pandemi hastanelerinin yükü azaldı
19 Ocak 2021 23:49		 Kovid-19'u yenen Milletvekili: Konuşamaz duruma geldim
19 Ocak 2021 20:42
Doğu Perinçek, Covid-19 aşısı oldu
19 Ocak 2021 20:12		 DSÖ'den aşı istifleyen ülkelere tepki
18 Ocak 2021 20:54
Dr. Vatansev: Hastaların nefes alamaması bizi çok etkiliyor
18 Ocak 2021 20:49		 Vaka sayısı 7 binin altına düştü
17 Ocak 2021 19:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:54 - Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısı 2 bin sınırına düştü19:45 - Hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu toprağa verildi19:43 - Yasemin hemşire: Bu virüs hayalete benziyor19:39 - 10 bin nüfuslu mahallede vaka sıfırlandı19:35 - Döner paketleyen 2 çalışanın paylaştığı görüntülere inceleme19:32 - Eskort sitesinden kazandıkları para dudak uçuklattı
19:29 - O üvey baba polislikten ihraç edildi!19:26 - Dolgu yaptırdığı dudaklarını neredeyse kaybediyordu!19:24 - Yargıtay cezayı az buldu, yerel mahkeme ilk kararında direndi19:21 - Fabrika gibi okul19:15 - 'CoronaVac aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki yok'19:11 - Üniversite öğrencisi Ömer'den 76 gün sonra acı haber
19:10 - Yabancı dil barajının yükseltilmesini isteyenleri FETÖ'cü yaptı18:54 - Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor18:46 - Selçuk Özdağ'a saldıran 3 şüpheliye yakalama kararı18:42 - Taksici öldürüldü, acı haberle kalp krizi geçiren eşi de kurtarılamadı18:38 - Yeme-içme sektöründen normalleşme için 5 teklif
18:35 - Doç. Dr. Savaşçı: Kargo paketini alır almaz çöpe atın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 2347 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak
Annesi işsiz kalınca bilgisayarını iade etti, firma kayıtlardan ulaştı
Abdulhamit Gül'den, Bakan Soylu'ya sert cevap
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
2020 KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi
Genç doktor koronaya yenik düştü
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Adalet Bakanı: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim!
Erdoğan, Milli Görüş'ün önemli ismini daha ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa kim ne kadar oy alır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Oyuncak ayı 1
ıssız ada 1
Bill Gates 1
tarık 1
boku yiyen kepçesini yanında taşır 2
mhp'lilerin nihayet apocu olması 1
uzaylı 4
araba fiyatları 2
hayatımızı kolaylaştıran insanlar 3
cenazede cenaze sahiplerinden fazla ağlamak 5
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk Kızılayı personel alacak
Gündoğmuş Belediyesi geçici işçi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Lüleburgaz Belediyesi 20 geçici işçi alacak
Bozdoğan Öğretmenevi işçi alacak
Dedeli Belediyesi işçi alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam