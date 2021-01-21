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Yabancı dil barajının yükseltilmesini isteyenleri FETÖ'cü yaptı

Gazeteci Fatma Gülşen Koçak, yabancı dil barajının yükseltilmesini isteyenleri FETÖ'cü yaptı. Sosyal medya takipçileri Koçak'a büyük tepki gösterdi.
 21 Ocak 2021 19:10
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Yabancı dil barajının yükseltilmesini isteyenleri FETÖ'cü yaptı

YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamada "Kurulumuza, doktora eğitimine başlamak için aranan asgari yabancı dil puan şartı 55 iken, doçentlik müracaatında da aynı puan şartının aranmasının nitelik bakımından zafiyet oluşturduğu şeklinde görüşler gelmekte..." demişti.

Doçentlikteki yabancı dil barajının artırılması yönündeki taleplere ilişkin olarak da YÖK Başkanlığı, akademik personelin katılabildiği bir anket düzenliyor.

Ancak Twitter bio'sunda "Akit TV Kültür Dünyası Programı" ve "Geleceği Kuran Kadınlar Kitabının Yazarı" yazan Gazeteci Fatma Gülşen Koçak, "YÖK ne yapmak istiyor? Dün gece bütün öğretim elemanlarına gönderilen yapancı(!) dil barajının yükseltilme isteği ne anlama geliyor? Bu barajı REİS düşürdü. Yeniden yükselterek 28 Şubat'da ezilen Anadolulu akademisyenlerin önü kesilecek. Dil barajlarını geçenler ya batıcı ya fetöcü. Yabancı dil barajı ile yine insanımız doğranıyor. REİS'e rağmen bu yapılıyor üstelik." şeklinde paylaşımda bulundu.

Koçak'ın bu paylaşımına çok sayıda tepki geldi. İşte o tepkiler:

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Memurlar.Net
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