Üniversite öğrencisi Ömer'den 76 gün sonra acı haber
|21 Ocak 2021 19:11
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosikleti ile yaptığı kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Ömer Şimşek (22), kaldırıldığı hastanede 76 gün sonra yaşamını yitirdi. Şimşek, bugün öğlen gözyaşları içinde toprağa verildi.
Nazilli'de 5 Eylül İlkokulu önünde, geçen 6 Kasım'da motosikleti ile kaza yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1'inci Sınıf öğrencisi Ömer Şimşek, ağır yaralandı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde 76 gündür tedavisine devam edilen Şimşek'ten bu sabah acı haber geldi. Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ömer Şimşek'in ölüm haberi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.
Nazili İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek'in de yeğeni olan Ömer Şimşek'in cenazesi, bugün öğlen Yeni Mahalle'deki Yeni Bahar Camisi'nde kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
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