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Dolgu yaptırdığı dudaklarını neredeyse kaybediyordu!

Eskişehir'de bir kadın, arkadaşının tavsiyesi üzerinde gittiği merdiven altı işletmede yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında neredeyse dudaklarını kaybediyordu.
 21 Ocak 2021 19:26
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20-30 kişinin bir arada olduğu bir evde adını bilmediği kişiye yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında dudakları şişmeye ve morarmaya başlayan M.G. neredeyse dudaklarını kaybedecekti.

İnsanların bu tür yanlışlar yapmasını önlemek istediğini ifade eden M. G. yaşadıklarını şöyle paylaştı:

"Eskişehir'de tırnak yaptırdığımız bir güzellik salonu var, orada çalışan İranlı bir kadının tavsiyesi üzerinde dudak dolgusu yaptırmaya karar verdim. Yurt dışından arada bir Türkiye'ye gelip estetik uygulamalar yaptığını öğrendiğim yere gittim. Ben bir güzellik merkezi ya da klinik bekliyordum, ancak gittiğim yer bir evdi ve sanki taziye eviymiş gibi içerde 20-30 kişi vardı, kimi mutfak masasında, kimi salonda oturmuş etrafta gezinen bir sürü insan vardı. Ben çok tedirgin oldum ve maskemi hiç çıkarmadım. Aklıma gitmek geldi, ama bu süreçte doktor denen kişiyle değil hep aracılarla iletişim kurduk, artık randevu alınıp oraya gittiğim için dönmek istemedim, bir de bu kadar insan buradaysa işinde iyi herhalde diye düşündüm."

ADINI BİLE BİLMİYORUM

Mağdur kadın, "Önce bir krem sürdüler dudağıma üstünü streçle kapladılar, yarım saat sonra beni odaya çağırdılar, doktor dedikleri kişi Türkçe bilmiyordu yardımcısı çeviri yapıyordu, bir serum poşetinden iğneye bir şey enjekte etti, sonra bir kutudan bir şey enjekte etti sonra o malzemeyi dudağıma enjekte etti. Daha önce de dolgu yaptırmıştım doktorda, o zaman farklı hijyenik bir ortamda ve bir tek bana yapmışlardı. O zaman hiç sorun yaşamamıştım. Dolgu işlemi yapılırken canım çok acıdı, ilk aşamada da dudağım şişti, ancak 1,5 saat sonra dudağım daha çok şişti ve dudağımın sütündeki damarlar morarmaya başladı, morartı ve şişlikler büyümeye başladı. Bunlar olurken, hiçbir zaman doktorla iletişime geçemedim, aracı kişiye fotoğraflarımı yolladım o, doktorun durumun normal olduğunu söylediğini iletti bana, sonra biraz rahatladım ama aradan 4 saat geçti dudağım biraz daha şişti, uyudum gece kalkınca aynaya baktım ve çok korktum görüntümden, dudağım çok şişmiş ve morarmıştı. Mesaj attım tekrar, hastaneye gitmememi, bunun normal olduğunu ve geçeceğini söyledi, ben doktor diye biliyorum ama doktor olup olmadığını, adını bile bilmiyorum ama şu halime rağmen bana 'Bir şey yok' dediği için artık doktor olduğundan şüpheliyim. Gittiğim yer çok kalabalıktı sanki koronalı botoks partisi vardı." diye anlattı.

DUDAĞINI KAYBEDEBİLİR

Yaşadıklarımdan çok büyük bir ders çıkardığın ifade eden M.G. sözlerini şöyle sürdürdü:"Ucuz diye nasıl böyle bir hataya düştüm çok üzülüyorum. Yasal bütün haklarımı kullanacağım. Şu anda dudağımın hali çok kötü, insanlar ucuz diye böyle merdiven altı yerlere gitmesinler, bu tür uygulamaları yaptırmak isteyenler, ucuz diye merdiven altı, bilmedikleri yerlere gitmesinler, doktorlara yaptırsınlar. Son halimi daha önce tanıdığım ve dolgu yaptırdığım gerçek bir doktora yolladım ve o durumun ciddi olduğunu dudağımın enfeksiyon kaptığını ve ilerlerse nekroz olabileceğini söyledi. Bu; dudak çürümesi anlamına geliyor, yani dudağımı kaybetmek üzereyim."
İhlas Haber Ajansı
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