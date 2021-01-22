Özel şart olan araştırma görevlisi sınavına bir kişi girecek!

Marmara Üniversitesi tarafından 25 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de çok sayıda Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

İlan edilen kadrolardan 22 sıra numaralı Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda özel şart olarak; "Makine Mühendisliği Lisans Mezunu olmak. Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. ALES puanı en az 80, Yabancı Dil (İngilizce) puanı en az 80 olmak; GEOMETRİK OPTİMİZASYON KONUSUNDA EN AZ LİSANS SEVİYESİNDE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK " aranmıştır.

Söz konusu kadronun ön değerlendirme sonuçları Marmara Üniversitesi tarafından 18 Ocak 2021 günü ilan edilmiştir. İlanda belirtilen özel şart belirli bir adayı tarif ettiği için haliyle kadroya yalnızca 1 (bir) kişi başvurabilmiş, 22 Ocak 2021 günü yapılacak olan yazılı sınava herhangi bir rekabet olmadan kendisiyle yarışacaktır .

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından öncelikle 2020 yılı hedefi olarak açıklanan, ancak geçtiğimiz yıl havada kalan "AKADEMİK KARİYER-LİYAKAT" projesi yeni yılın ilk projesi olarak hayata geçirilecek ve Üniversiteler için akademik kadrolarda istihdam noktasında farklı bir sayfa açılacağı 29 Aralık 2020 tarihli açıklamada ifade edilmiştir.

İsmi çok iddialı olan bu projenin akademinin en büyük sorunu olan öğretim elemanı kadrolarında işe alım süreçlerindeki haksızlıklara ve zorluklara nasıl çare olacağını bilemiyoruz.

Araştırma görevlisi kadroları akademinin ilk basamağı ve öğretim üyesi kadrolarının da kaynağını oluşturmaktadır. Üniversitelerin kendi belirlediği ve belirli bir adayı tarif eden özel şartlarla araştırma görevlisi istihdamı yapması ve rekabeti engellemesi yürürlükteki mevzuat hükümlerimize aykırılık teşkil etmektedir. Bu tür örneklerin araştırma görevlisi alımlarında sıradan hale gelmesi, diğer yükseköğretim kurumlarında da yaygınlaşma hızını arttıracaktır.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulunun içeriğini bilemediğimiz ancak adında LİYAKAT geçtiği için ümidimizi her dem diri tuttuğumuz projesini kişilerin akademik hayattan umudunu kesen bu alımlara son vermesi için bir an evvel kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz.