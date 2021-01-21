1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

10 bin nüfuslu mahallede vaka sıfırlandı

ISPARTA'nın 8'inci büyük mahallesi olan Zafer Mahallesi'nde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı. Muhtar Recep Gürdal, "Tüm mahalle halkıma teşekkür ediyorum" dedi.
 21 Ocak 2021 19:39
+Aa- Yazdır
10 bin nüfuslu mahallede vaka sıfırlandı

ISPARTA'nın 8'inci büyük mahallesi olan Zafer Mahallesi'nde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı. Muhtar Recep Gürdal, "Tüm mahalle halkıma teşekkür ediyorum" dedi.

Isparta'nın yaklaşık 10 bin nüfuslu Zafer Mahallesi'nde vaka sayısı bugün itibarıyla sıfırlandı. Mahalle Muhtarı Recep Gürdal, zorlu mücadele sonrasında vaka sayısının sıfırlandığını ancak bunun vakaların olmayacağı anlamına gelmeyeceğini belirterek, mücadeleye devam edilmesi gerektiğini hatırlattı. Recep Gürdal, 300'ü aşkın vaka ve temaslı vatandaşların tek tek kontrol edildiğini belirterek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıkla ilgili yapılan bir milli mücadele olarak değerlendiriyorum. 1 yıla yaklaştı Covid-19 hastalığının Türkiye'de başlaması. Mahallemizde etkin bir çalışma yürüttük. Bize il salgın biriminin verdiği destekle ilk başta öğretmen, imam ve güvenlik görevlilerin desteği ile etkin bir mücadele yaptık. Adreslere bizzat gittik. Filyasyon takibi olanların adreslerde olup olmadıklarını kontrol ettik. 300 olan vaka ve temaslı sayılarımız bugün itibarıyla sıfıra düşmüş durumdadır. Tabii bu vakaların olmayacağı anlamına gelmez. Biz kurallara ve önlemlere uymaya devam edeceğiz. Bu bağlamda bizlere destek yerel ve genel yöneticilerimiz. veren mahalle sakinlerime teşekkür ediyorum" dedi.

ZORLU BİR SÜREÇTİ

Zaman zaman zorlandıklarını kaydeden Gürdal, "Bir pozitif mahalle sakinimiz pazara gitmişti. Bir başka mahalle sakinimiz 'markete gidiyorum' diye gitmişti. Onlarla ilgili işlemleri hemen balattık. Ne kadar kararlı olduğumuzu göstermek istedik. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kesinlikle büyük mücadele verdik. Gençlerin ve yaşlılarımızın sosyal aktivitelerine ara verdik. Mahallede 10 bine yakın nüfus var. 3 bin 700 konut var. Biz tek tek evlere dolaşarak hastalıkla ilgili bilgiler verdik" diye konuştu.

Sosyal mesafe, maske, temizlik ve diğer kurallara herkesin uyması gerektiğini hatırlatan Muhtar Gürdal, "En kısa zamanda bu virüsten bir an önce kurtulalım" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu toprağa verildi
21 Ocak 2021 19:45		 Yasemin hemşire: Bu virüs hayalete benziyor
21 Ocak 2021 19:43
Dolgu yaptırdığı dudaklarını neredeyse kaybediyordu!
21 Ocak 2021 19:26		 'CoronaVac aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki yok'
21 Ocak 2021 19:15
Üniversite öğrencisi Ömer'den 76 gün sonra acı haber
21 Ocak 2021 19:11		 Doç. Dr. Savaşçı: Kargo paketini alır almaz çöpe atın
21 Ocak 2021 18:35
KKTC'de 5,0 büyüklüğünde deprem
21 Ocak 2021 17:41		 WhatsApp'ı silen kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı
21 Ocak 2021 17:30
21'inci yüzyılın 21'inci yılının 21'inci gününde nikah masasına oturdular
21 Ocak 2021 17:17		 Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Oktay Yavuz hayatını kaybetti
21 Ocak 2021 17:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:10 - Lokantacılar Federasyonundan 'Güvenli Lokanta' önerisi19:54 - Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısı 2 bin sınırına düştü19:45 - Hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu toprağa verildi19:43 - Yasemin hemşire: Bu virüs hayalete benziyor19:39 - 10 bin nüfuslu mahallede vaka sıfırlandı19:35 - Döner paketleyen 2 çalışanın paylaştığı görüntülere inceleme
19:32 - Eskort sitesinden kazandıkları para dudak uçuklattı19:29 - O üvey baba polislikten ihraç edildi!19:26 - Dolgu yaptırdığı dudaklarını neredeyse kaybediyordu!19:24 - Yargıtay cezayı az buldu, yerel mahkeme ilk kararında direndi19:21 - Fabrika gibi okul19:15 - 'CoronaVac aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki yok'
19:11 - Üniversite öğrencisi Ömer'den 76 gün sonra acı haber19:10 - Yabancı dil barajının yükseltilmesini isteyenleri FETÖ'cü yaptı18:54 - Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor18:46 - Selçuk Özdağ'a saldıran 3 şüpheliye yakalama kararı18:42 - Taksici öldürüldü, acı haberle kalp krizi geçiren eşi de kurtarılamadı
18:38 - Yeme-içme sektöründen normalleşme için 5 teklif
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 2347 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak
Annesi işsiz kalınca bilgisayarını iade etti, firma kayıtlardan ulaştı
Abdulhamit Gül'den, Bakan Soylu'ya sert cevap
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
2020 KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi
Genç doktor koronaya yenik düştü
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Adalet Bakanı: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim!
Erdoğan, Milli Görüş'ün önemli ismini daha ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa kim ne kadar oy alır?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözlük yazarı olmuşum 6
sirke 2
Bill Gates 1
handmade 2
öğrenciler neden ders çalışmaz 2
Her kedinin bir kimliğinin olması 2
mhp'lilerin nihayet apocu olması 1
uzaylı 4
tein 2
kula minnet eylememek 5
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk Kızılayı personel alacak
Gündoğmuş Belediyesi geçici işçi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Lüleburgaz Belediyesi 20 geçici işçi alacak
Bozdoğan Öğretmenevi işçi alacak
Dedeli Belediyesi işçi alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam