10 bin nüfuslu mahallede vaka sıfırlandı

ISPARTA'nın 8'inci büyük mahallesi olan Zafer Mahallesi'nde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı. Muhtar Recep Gürdal, "Tüm mahalle halkıma teşekkür ediyorum" dedi.

Isparta'nın yaklaşık 10 bin nüfuslu Zafer Mahallesi'nde vaka sayısı bugün itibarıyla sıfırlandı. Mahalle Muhtarı Recep Gürdal, zorlu mücadele sonrasında vaka sayısının sıfırlandığını ancak bunun vakaların olmayacağı anlamına gelmeyeceğini belirterek, mücadeleye devam edilmesi gerektiğini hatırlattı. Recep Gürdal, 300'ü aşkın vaka ve temaslı vatandaşların tek tek kontrol edildiğini belirterek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıkla ilgili yapılan bir milli mücadele olarak değerlendiriyorum. 1 yıla yaklaştı Covid-19 hastalığının Türkiye'de başlaması. Mahallemizde etkin bir çalışma yürüttük. Bize il salgın biriminin verdiği destekle ilk başta öğretmen, imam ve güvenlik görevlilerin desteği ile etkin bir mücadele yaptık. Adreslere bizzat gittik. Filyasyon takibi olanların adreslerde olup olmadıklarını kontrol ettik. 300 olan vaka ve temaslı sayılarımız bugün itibarıyla sıfıra düşmüş durumdadır. Tabii bu vakaların olmayacağı anlamına gelmez. Biz kurallara ve önlemlere uymaya devam edeceğiz. Bu bağlamda bizlere destek yerel ve genel yöneticilerimiz. veren mahalle sakinlerime teşekkür ediyorum" dedi.

ZORLU BİR SÜREÇTİ

Zaman zaman zorlandıklarını kaydeden Gürdal, "Bir pozitif mahalle sakinimiz pazara gitmişti. Bir başka mahalle sakinimiz 'markete gidiyorum' diye gitmişti. Onlarla ilgili işlemleri hemen balattık. Ne kadar kararlı olduğumuzu göstermek istedik. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kesinlikle büyük mücadele verdik. Gençlerin ve yaşlılarımızın sosyal aktivitelerine ara verdik. Mahallede 10 bine yakın nüfus var. 3 bin 700 konut var. Biz tek tek evlere dolaşarak hastalıkla ilgili bilgiler verdik" diye konuştu.

Sosyal mesafe, maske, temizlik ve diğer kurallara herkesin uyması gerektiğini hatırlatan Muhtar Gürdal, "En kısa zamanda bu virüsten bir an önce kurtulalım" dedi.