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Bursa'nın yedi asırlık 'Osmanlı köyü'nde kar güzelliği

Bursa'da bulunan, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisine ait yapıların bugünlere taşındığı Cumalıkızık, kar yağışının ardından beyaza büründü.
 21 Ocak 2021 20:13
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Yıldırım ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014'te alınan Cumalıkızık Mahallesi, erken Osmanlı döneminde "vakıf köyü" olarak kurulmasıyla önemli bir geçmişi barındırıyor.

O yıllarda külliyelerin ve ilk başkentin inşası için gelir sağlanan Cumalıkızık, geleneksel yassı taş döşeli sokak dokusu, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evleri ve anıtsal yapılarıyla, Osmanlı yaşam tarzını anlatan en iyi örnekler arasında bulunuyor.

Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin ardından popülerliği artan, 270 tarihi evin yanı sıra yürüyüş yolları ve müzenin bulunduğu mahalle, kar yağışı sonrası "beyaz gelinliği" ile ziyaretçilerini büyülüyor.

"Doğa ve tarihi açısından da kışın ayrı bir güzel"

"Osmanlı köyü"nün ziyaretçilerinden tarih öğretmeni Güven Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'ya tarihi mekanları görmek için şehir dışından geldiklerini söyledi.

Bursa'nın Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yer olduğu için çok değerli bir kent olduğunu vurgulayan Şahin, "Cumalıkızık'a yazın bir kere gelmiştim ama kışın çok daha güzelmiş. Burası bence kışın gelinmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Zafer Yeşil de İstanbul'dan Bursa'ya gezinti amaçlı geldiğini anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı çocuklarının evde sıkıldığını dile getiren Yeşil, "Geldik dolaştık, çocuklar için çok güzel oldu. Bursa'da nereyi gezelim diye düşündüğümüzde ilk aklımıza burası geldi. Beklediğimden daha güzel. Tarihi yerleri ve doğası kışın çok daha güzel. Daha önce de bir kere gelmiştim ama kışın ilk defa gördüm. Burayı merak edenler mutlaka gelsin." diye konuştu.

Esra Yeşil ise Cumalıkızık Mahallesi'ni dizi ve filmlerden tanıdığını belirtti.

Çok merak ettiği tarihi bölgeyi beğendiğini kaydeden Yeşil, "Doğa ve tarihi açısından da kışın ayrı bir güzel. Kışın çok daha farklı bir yermiş. Filmlerde gördüğümden daha güzel." ifadelerini kullandı.

Cumalıkızık adı nereden geliyor?

Bursa yakınlarında kurulan Osmanlı Beyliği, kuruluşundan kısa zaman sonra bölgeye hakim olmayı başarıp 1326 yılında Bursa'yı, 1331'de İznik'i fethederek yörede varlığını kesin olarak kabul ettirdi. Böylece Osmanlı halkının bu topraklara yerleşerek kentler ve köyler oluşturması sağlandı.

Uludağ'ın kuzeyindeki dik etekler ile vadilerin arasında sıkışıp kalan yöre köylerine bu konumlarından dolayı "kızık" adı verildi.

Köylerin birbirlerinden ayrılması için de dereye yakın olanı Derekızık, fidye veren Fidyekızık, kızık köylerinden topluca gidilerek cuma namazı kılınan da Cumalıkızık olarak isimlendirildi.

Cumalıkızık yerleşiminin güneydoğusunda Uludağ eteklerindeki Ihlamurcu mevkisinde Bizans devrine ait bir kilise kalıntısı 1969 yılında tespit edildi. Kilise kalıntısının yüzeyde rastlanan bazı mimari parçaları Bursa Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza ediliyor.
Anadolu Ajansı
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