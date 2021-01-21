Kurum ve Gül Ankara'da yapılacak yeni adliye binasını görüştü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yapılması planlanan yeni adliye binasını görüştü.
|21 Ocak 2021 20:23
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yapılması planlanan yeni adliye binasını görüştü.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Adalet Bakanı Gül ile yeni adliye binasının durumunu değerlendirdiklerini kaydetti.
Kurum, paylaşımında, "Tamamlandığında geleneksel mimarimizin kıymetli örneklerinden biri olacak Ankara Adalet Sarayı, çevre ve iklim dostu tasarımıyla da başkentimize değer katacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Gül ise konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Başkentimize yakışacak, yeni Ankara Adliyesi için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile son durumu değerlendirdik." duyurusunu yaptı ve yeni adliye binasına ilişkin görsellere yer verdi.
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