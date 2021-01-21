1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yaşlı adamı dolandırıp; 180 bin liralık altınlarını alıp kaçtılar

Zeytinburnu'nda bağış yapma bahanesiyle 81 yaşındaki yaşlı adamın evine gelen 2 kadın, evin balkonunda saklanan 180 bin lira değerindeki altınları alarak kayıplara karıştılar. Kadınların kaçış anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
 21 Ocak 2021 21:06
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay geçen Cuma saat 13.30 sıralarında Gökalp Mahallesi 42/2 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre 4 katlı binanın 3. katında oturan 81 yaşındaki Mustafa Harani hava almak için balkona çıktı. O sırada sokaktan geçen 2 kadın balkondan dışarıya bakan 81 yaşındaki adama seslenerek, komşularının kızları olduklarını, yanlarında bir miktar para olduğunu ve bununla bağış yapmak istediklerini söylediler. Yaşlı adam kadınları tanımadığını söyleyerek yukarı çıkmalarını söyledi. Kapıda kadınlarla bir süre konuşan Harani, kadınlardan birinin hamile olduğunu ve bundan dolayı tuvalete gitmek istemesi üzerine kadınları içeri aldı.

BAĞIŞ YAPMA BAHANESİYLE YAŞLI ADAMI KANDIRDILAR

Kadınlar yanında getirdikleri bin lira ve 200 dolarla bağış yapmak istediklerini söylediler. Kadınlar yaşlı adamdan getirdikleri paranın üstüne para koymasını Karınca duası okuyarak paranın çoğalacağını söylediler. Yaşlı adam da yanında bulunan 4 çeyrek altını ve kadınların verdiği parayı bir poşete koyup hayır için camiye vereceğini söyleyerek yatak odasına götürdü. Kadınlar bir süre daha yaşlı adamı oyalayarak evin odalarını aramaya başladı. Evin balkonunu da karıştıran kadınlardan biri dolapta saklanan 180 bin lira değerindeki altınları alarak bir poşete koyup tekrar oturma odasına geçti. Kadınlar, yaşlı adama verdikleri bağış parasını da tekrar Mustafa Harani'nin koyduğu yerden alarak evden ayrıldılar.

"BALKONA BAKTIM, DÜNYA BAŞIMA YIKILDI"

Evinin balkonundan altınları çalınan 81 yaşındaki Mustafa Harani, "İki kadın geldi. Ben de balkondan bakıyordum. Bana el salladılar. Siz kimsiniz dedim. Biz yandaki komşuyuz dediler. Ben de yukarı çağırdım tanrı misafiri olarak. Geldiler sohbet ediyoruz sözde. Ben hamileyim tuvaleti kullanabilir miyim dedi. Ben de buyur kullan dedim. Kullandı sözde meğer arama yapmış. Sonra namaz kılmak için seccade var mı diye sordu. İçeri gitti meğer orayı da aramış. Bana bin lira bir de 200 dolar verdiler. Bize miras düştü bunları fakirlere dağıtırsın diye. Ben de bundan dolayı aldandım. Ben de aldım. Verdikleri parayı istediler. Onlara geri verdim. Benim verdiğim 4 çeyrek altın vardı o da gitti. Daire kapısına gittim baktım bana el sallıyorlar ben de güle güle dedim. Şüphe ettim balkona bakayım dedim. Balkona bir baktım dünya başıma yıkıldı. Altınlar da gitti hepsi gitti. 180 bin lira değerindeki altınlar gitti" dedi.

"BURAYA KİMSE GİRMEZ DİYE ALTINLARI BALKONA BIRAKTIK"

Konfeksiyonda çalışan Mustafa Harani'nin kızı Ayfer Karakadıoğlu, "Babam bu evde tek yaşıyor. Sizi tanıyoruz diye eve girmeyi başarmışlar. Biri babamı oyalarken diğeri evin her yerini dolaşıyor. Bizim altınlarımız evin içerisinde değildi. Buraya kimse girmez diye altınlarımızı balkona bıraktık. Altınları buradan alıp gitmişler. Para vermişler babama burada ihtiyaç sahiplerine dağıtsın diye. Yatağın altına koymasını istiyorlar. Babam yatağın altına koyup koymadığını hatırlamıyor. Yatağın altından paraları geri aldılar. Yatağın altında paraları görmeyince soyulduğunu anlıyor. Sonra balkona geliyor. Buradaki altınları da göremeyince iyice şüpheleniyor. Polise başvurduk. Onlarda organize çalıştıklarını, 4-5 ay buralara uğramadıklarını bir kere yapıp gittiklerini söyledi. Yüzlerinde maske olması onları bulmamızı güçleştiriyor" dedi.

KADINLARIN KAÇMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kadınlar, yaşlı adamın evinden aldığı altınları alarak kaçtıkları an çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınların binadan ayrı ayrı çıktıkları, rahat hareket ederek sokak içerisinde ilerledikleri görülüyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eskort sitesinden kazandıkları para dudak uçuklattı
21 Ocak 2021 19:32		 Selçuk Özdağ'a saldıran 3 şüpheliye yakalama kararı
21 Ocak 2021 18:46
Taksici öldürüldü, acı haberle kalp krizi geçiren eşi de kurtarılamadı
21 Ocak 2021 18:42		 2,5 yaşındaki minik Bahar'a Pitbull saldırdı, çevredekiler zor kurtardı... İşte o anlar
21 Ocak 2021 17:26
Bıçaklayan kocası tutuklandı; 'İçim bir nebze olsun rahatladı' dedi
21 Ocak 2021 17:01		 İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor
21 Ocak 2021 16:48
Akaryakıt üzerinde vergi kaçakçılığı soruşturmasının detayları
21 Ocak 2021 16:44		 9 bin TL'ye takı seti aldı, taşları sentetik çıktı
21 Ocak 2021 16:12
Sıkıştığı otomobilde yanarak can verdi
21 Ocak 2021 15:42		 Şanlıurfa'da soba faciası: 3 ölü
21 Ocak 2021 15:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:45 - Tecrübeli file bekçisi Muslera tarihe geçti21:44 - Prof. Dr. Gürgan'dan hamilelere Kovid-19 aşısı uyarısı21:42 - Ankara Büyükşehir, bu konutları 100 liradan kiraya verecek21:38 - Nar ekşisi izlenimi veren narlı soslar yasaklanacak21:34 - Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi21:28 - 'Twitter ve Pinterest'in temsilci atamasını bekliyoruz'
21:24 - Merkel: BioNTech'i eleştirmek için bir sebep görmüyorum21:10 - Talep patlaması yaşanan arı sütünün kilosu 10 bin lira21:06 - Yaşlı adamı dolandırıp; 180 bin liralık altınlarını alıp kaçtılar20:55 - Zafer işareti yapan HDP'li vekile soruşturma başlatıldı20:52 - İki arkadaş Doğu Anadolu'nun en büyük tesisini kurdu!20:50 - Köy kar altında! Evler kayboldu, iş makineleri bile giremiyor
20:49 - Sağlık Bakanlığı 45/A kapsamında çalışan personel için nakil duyurusu yayımladı.20:45 - Hastanın ameliyatla alınan kafatası hastanede kayboldu20:34 - Kovid-19'un fedakar savaşçıları 7/24 görevini sürdürüyor20:32 - Kabuklu yemiş tüketmek bunama riskini azaltıyor20:23 - Kurum ve Gül Ankara'da yapılacak yeni adliye binasını görüştü
20:16 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı'na, KPSS 2020/7 ile 2347 kadroya yeniden yerleştirme yapılacak
Annesi işsiz kalınca bilgisayarını iade etti, firma kayıtlardan ulaştı
Abdulhamit Gül'den, Bakan Soylu'ya sert cevap
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
2020 KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi
Genç doktor koronaya yenik düştü
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa kim ne kadar oy alır?
Adalet Bakanı: Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim!
Erdoğan, Milli Görüş'ün önemli ismini daha ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kula minnet eylememek 5
Sözlük yazarı olmuşum 2
acayip bay-bayan isimleri 4
iri kıyım 3
Obama'nın en sevdiği yemek 6
sözlükte olması gereken özellikler 5
melo 1
En sevmediğiniz özelliğiniz 9
Oyuncak ayı 1
sokağın tavanı kadar 3
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk Kızılayı personel alacak
Gündoğmuş Belediyesi geçici işçi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Lüleburgaz Belediyesi 20 geçici işçi alacak
Bozdoğan Öğretmenevi işçi alacak
Dedeli Belediyesi işçi alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam