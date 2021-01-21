Yaşlı adamı dolandırıp; 180 bin liralık altınlarını alıp kaçtılar

Olay geçen Cuma saat 13.30 sıralarında Gökalp Mahallesi 42/2 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre 4 katlı binanın 3. katında oturan 81 yaşındaki Mustafa Harani hava almak için balkona çıktı. O sırada sokaktan geçen 2 kadın balkondan dışarıya bakan 81 yaşındaki adama seslenerek, komşularının kızları olduklarını, yanlarında bir miktar para olduğunu ve bununla bağış yapmak istediklerini söylediler. Yaşlı adam kadınları tanımadığını söyleyerek yukarı çıkmalarını söyledi. Kapıda kadınlarla bir süre konuşan Harani, kadınlardan birinin hamile olduğunu ve bundan dolayı tuvalete gitmek istemesi üzerine kadınları içeri aldı.

BAĞIŞ YAPMA BAHANESİYLE YAŞLI ADAMI KANDIRDILAR

Kadınlar yanında getirdikleri bin lira ve 200 dolarla bağış yapmak istediklerini söylediler. Kadınlar yaşlı adamdan getirdikleri paranın üstüne para koymasını Karınca duası okuyarak paranın çoğalacağını söylediler. Yaşlı adam da yanında bulunan 4 çeyrek altını ve kadınların verdiği parayı bir poşete koyup hayır için camiye vereceğini söyleyerek yatak odasına götürdü. Kadınlar bir süre daha yaşlı adamı oyalayarak evin odalarını aramaya başladı. Evin balkonunu da karıştıran kadınlardan biri dolapta saklanan 180 bin lira değerindeki altınları alarak bir poşete koyup tekrar oturma odasına geçti. Kadınlar, yaşlı adama verdikleri bağış parasını da tekrar Mustafa Harani'nin koyduğu yerden alarak evden ayrıldılar.

"BALKONA BAKTIM, DÜNYA BAŞIMA YIKILDI"

Evinin balkonundan altınları çalınan 81 yaşındaki Mustafa Harani, "İki kadın geldi. Ben de balkondan bakıyordum. Bana el salladılar. Siz kimsiniz dedim. Biz yandaki komşuyuz dediler. Ben de yukarı çağırdım tanrı misafiri olarak. Geldiler sohbet ediyoruz sözde. Ben hamileyim tuvaleti kullanabilir miyim dedi. Ben de buyur kullan dedim. Kullandı sözde meğer arama yapmış. Sonra namaz kılmak için seccade var mı diye sordu. İçeri gitti meğer orayı da aramış. Bana bin lira bir de 200 dolar verdiler. Bize miras düştü bunları fakirlere dağıtırsın diye. Ben de bundan dolayı aldandım. Ben de aldım. Verdikleri parayı istediler. Onlara geri verdim. Benim verdiğim 4 çeyrek altın vardı o da gitti. Daire kapısına gittim baktım bana el sallıyorlar ben de güle güle dedim. Şüphe ettim balkona bakayım dedim. Balkona bir baktım dünya başıma yıkıldı. Altınlar da gitti hepsi gitti. 180 bin lira değerindeki altınlar gitti" dedi.

"BURAYA KİMSE GİRMEZ DİYE ALTINLARI BALKONA BIRAKTIK"

Konfeksiyonda çalışan Mustafa Harani'nin kızı Ayfer Karakadıoğlu, "Babam bu evde tek yaşıyor. Sizi tanıyoruz diye eve girmeyi başarmışlar. Biri babamı oyalarken diğeri evin her yerini dolaşıyor. Bizim altınlarımız evin içerisinde değildi. Buraya kimse girmez diye altınlarımızı balkona bıraktık. Altınları buradan alıp gitmişler. Para vermişler babama burada ihtiyaç sahiplerine dağıtsın diye. Yatağın altına koymasını istiyorlar. Babam yatağın altına koyup koymadığını hatırlamıyor. Yatağın altından paraları geri aldılar. Yatağın altında paraları görmeyince soyulduğunu anlıyor. Sonra balkona geliyor. Buradaki altınları da göremeyince iyice şüpheleniyor. Polise başvurduk. Onlarda organize çalıştıklarını, 4-5 ay buralara uğramadıklarını bir kere yapıp gittiklerini söyledi. Yüzlerinde maske olması onları bulmamızı güçleştiriyor" dedi.

KADINLARIN KAÇMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kadınlar, yaşlı adamın evinden aldığı altınları alarak kaçtıkları an çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınların binadan ayrı ayrı çıktıkları, rahat hareket ederek sokak içerisinde ilerledikleri görülüyor.