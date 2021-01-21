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Merkel: BioNTech'i eleştirmek için bir sebep görmüyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Kovid-19 mutasyonları konusunda uyarılarda bulunan Merkel, "Virüsün mutasyona uğramasını ciddiye almak gerekiyor. Bunu herkesin dikkate almasını istiyorum" dedi.
 21 Ocak 2021 21:24
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Merkel: BioNTech'i eleştirmek için bir sebep görmüyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlarına karşı tüm dünyaya dikkatli olunması gerektiği yönünde çağrıda bulundu. "Tehlikenin ortaya çıkmasını ve günlük sayılara yansımasını bekleyemeyiz. O zaman salgında üçüncü ve muhtemelen daha sert bir dalganın yaşanmasını önlemek için geç olur" diyen Merkel, "Yetersiz aşı üretimi konusundaki sabırsızlığı anlıyorum ancak BioNTech'i eleştirmek için bir sebep görmüyorum. Burada gece gündüz çalışan insanlar var. Prof. Şahin ve Dr. Türeci ile görüştüm. Tek boş günleri yok. Şahin 24 Ocak 2020'de bir pandeminin geldiğini gördü ve tüm araştırma faaliyetlerini bir günden diğer güne değiştirdi. Bundan faydalanıyoruz bugün. Avrupa Birliği burada yapabileceğini yaptı" ifadelerini kullandı.

'BioNTech'i eleştirmek için bir sebep yok, burada gece gündüz çalışan insanlar var'

Sputnik'in haberine göre; Aşı kampanyasını mümkün olduğu kadar hızlandırma güvencesi veren Merkel, şirketlerden söz verilen aşıların sağlanması durumunda yaz sonunda herkese aşı imkanı sunabileceklerini söyledi.

Hükümet olarak aşı üretim tesisi işletmediklerini, bundan dolayı ne kadar aşı dozu üretileceği konusunda bir garanti veremeyeceğini kaydeden Merkel ancak aşıların üretilmesi için şirketlere destek verdiklerini anlattı.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in bir üretim şirketi olmadığını ifade eden Merkel, BioNTech'in bu konuda Amerikan ilaç firması Pfizer ile iş birliği yapmasının akıllı bir adım olduğunu belirtti.

BioNTech'in geliştirdiği aşının Pfizer tesislerinde üretildiğine işaret eden Merkel, "BioNTech aşıyı geliştirdi. Bu şimdi bizim aşımız gibi davranılıyor. BioNTech Pfizer ile çalışıyor. Pfizer uluslararası bir firma. Uluslararası piyasada iş yapan her firma bir bölgeyi tercih etmez" şeklinde konuştu.

Merkel, "Sabırsızlığı anlıyorum. BioNTech'i eleştirmek için bir sebep görmüyorum. Burada gece gündüz çalışan insanlar var. Prof. Şahin ve eşi ile görüştüm. Tek boş günleri yok. Şahin 24 Ocak 2020'de bir pandeminin geldiğini gördü ve tüm araştırma faaliyetlerini bir günden diğer güne değiştirdi. Bundan faydalanıyoruz bugün. Burada niye mızmızlanıyoruz? Avrupa Birliği burada yapabileceğini yaptı" dedi.
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