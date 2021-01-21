Prof. Dr. Gürgan'dan hamilelere Kovid-19 aşısı uyarısı
|21 Ocak 2021 21:44
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Prof. Dr. Timur Gürgan, Türkiye'de bir ayda 100 bin gebelik olduğunu belirterek, bunların bir kısmının koronavirüs geçirdiğini ve bazılarını takip ettiklerini söyledi. Annenin koronavirüs geçirse bile çok özel durumlar yaşanmadığı sürece hastalığın bebeğe bulaşmadığını belirten Gürgan, "Eğer hastalık çocukta sorun yaratmıyorsa o zaman önce risk grubu gebelere aşı yapılmalı. Risk grubu gebelerden kastımız; yaşları ileri, diyabeti ya da tansiyonu olan veya obez olan kişiler. Aşı onları çok daha koruyacaktır. Bildiğiniz gibi çocuğun rahimde gelişmesiyle ilgili olan durum ilk 3 aydır. Bu süreçte bazen iğne yaptığınız zaman ateş yükselmeleri oluyor. Yüksek ateş bazen rahim içindeki çocuğun beyin sistemini sıkıntıya sokabilir. Bu her aşı için geçerlidir, ateşle ilgilidir. O zaman diyoruz ki; ilk 3 ayda bu riski ortadan kaldırmak için gebelikte aşı yaptırmayalım. 3 aydan sonra yaptırın. Ama yine altını çizerek söylüyorum, aşı çok önemlidir. Aşılamada gebelere öncelik olmalıdır" dedi.
'TÜP BEBEK TEDAVİSİNE BAŞLAMADAN ÖNCE AŞI YAPTIRILMALI'
Prof. Dr. Gürgan, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyenlerin aşılanma süreciyle ilgili de, "Planlı bir şekilde istenilen ayda gebe kalmasını sağlayabiliyorsanız o zaman biz ne yapıyoruz? Gebe kalabilirsiniz ama belirli oranlarda olan iki aşamalı aşımız var. O zaman biz size aşıyla bu koruyuculuğu sağlayalım. Antikorunuz yükseliyor mu bunları da bilelim. Tüp bebeğe başlamadan önce aşı yaptırılmalı. İki doz arası 28 gün. Bir ayınızı ayırın tedavi olun sonra da size 10 gün içinde tüp bebeğe başlarız" ifadelerini kullandı.
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