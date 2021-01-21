Tecrübeli file bekçisi Muslera tarihe geçti
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'de üst üste 10 sezon aynı takım formasıyla maça çıkan ilk yabancı futbolcu oldu.
|21 Ocak 2021 21:45
|+Aa- Yazdır
Haziran ayında, Çaykur Rizespor deplasmanında yaşadığı sakatlıktan bu yana tedavi süreci devam eden Fernando Muslera, Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte formasına kavuştu.
TRT Spor'un haberine göre, 2020-2021 sezonunda ilk kez sahne alan Muslera, bu mücadeleyle birlikte tarihe geçti. Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig'de üst üste 10 sezon boyunca aynı takım formasıyla maça çıkan ilk yabancı futbolcu oldu.
2011-2012 sezonunda sarı-kırmızılı ekibe katılan Muslera, geride kalan süreçte 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı formayı 362 kez sırtına geçiren tecrübeli eldiven, Türkiye kariyerinde toplamda 14 kupa kazandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor
21 Ocak 2021 18:54
|Galatasaray evinde 7 maçtır yenilmiyor
20 Ocak 2021 21:05
|Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
20 Ocak 2021 17:28
|Omar Elabdellaoui taburcu oldu
19 Ocak 2021 18:40
|Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü
18 Ocak 2021 20:59
|'Alex' imzalı Fenerbahçe forması, 3 milyon liraya satışta
18 Ocak 2021 13:43
|Mesut Özil İstanbul'da. İşte ilk açıklama
18 Ocak 2021 00:52
|Beşiktaş derbi galibiyetiyle liderliğini sürdürdü
17 Ocak 2021 20:58
|Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu!
17 Ocak 2021 16:32
|Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı
17 Ocak 2021 12:31