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Tecrübeli file bekçisi Muslera tarihe geçti

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'de üst üste 10 sezon aynı takım formasıyla maça çıkan ilk yabancı futbolcu oldu.
 21 Ocak 2021 21:45
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Tecrübeli file bekçisi Muslera tarihe geçti

Haziran ayında, Çaykur Rizespor deplasmanında yaşadığı sakatlıktan bu yana tedavi süreci devam eden Fernando Muslera, Yukatel Denizlispor maçıyla birlikte formasına kavuştu.

TRT Spor'un haberine göre, 2020-2021 sezonunda ilk kez sahne alan Muslera, bu mücadeleyle birlikte tarihe geçti. Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig'de üst üste 10 sezon boyunca aynı takım formasıyla maça çıkan ilk yabancı futbolcu oldu.

2011-2012 sezonunda sarı-kırmızılı ekibe katılan Muslera, geride kalan süreçte 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı formayı 362 kez sırtına geçiren tecrübeli eldiven, Türkiye kariyerinde toplamda 14 kupa kazandı.
TRT
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