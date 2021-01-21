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MÜSİAD'dan faiz açıklaması: Yıkıcı etki bırakır

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Merkez Bankası'nın faiz açıklaması öncesinde yüksek faiz oranlarının yatırımlar üzerindeki olası negatif etkileri üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "MÜSİAD olarak biz, kalıcı bir fiyat istikrarının, planlı ve sürekli bir yatırım, üretim ve ticaret senkronizasyonundan geçtiğini savunmaktayız." denildi
 21 Ocak 2021 21:52
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MÜSİAD'dan faiz açıklaması: Yıkıcı etki bırakır

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Merkez Bankası'nın faiz açıklaması öncesinde yüksek faiz oranlarının yatırımlar üzerindeki olası negatif etkileri üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "MÜSİAD olarak biz, kalıcı bir fiyat istikrarının, planlı ve sürekli bir yatırım, üretim ve ticaret senkronizasyonundan geçtiğini savunmaktayız." denildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Merkez Bankası'nın, fiyat istikrarı hedefi, gerek söylem gerekse yöntem olarak yepyeni bir dönemi başlatmıştır. Fiyat istikrarı üzerine odaklanan bir para politikası, bizleri umutlandırmaktadır.

- Artan kur baskısı nedeniyle milli para birimimizin değerlenmesi amacıyla artırılan faiz oranı aynı zamanda ülkemizin bu süreçte ihtiyaç duyduğu sermaye girişlerini de artırmak üzere mevcut enflasyon göz önüne alınarak belli bir düzeye çekilmiştir.

- Bu zorunlu müdahalenin elbette bağımsız Merkez Bankası yönetiminin uhdesinde ülkemizin menfaatleri uğruna yapıldığına dair güvenimiz tamdır. Ancak bir ülkede paranın gücünü o ülkenin üretim ve yatırım gücü belirler yaklaşımımızdan hareketle MÜSİAD olarak biz, kalıcı bir fiyat istikrarının, planlı ve sürekli bir yatırım, üretim ve ticaret senkronizasyonundan geçtiğini savunmaktayız. Dönemin koşullarına uygun bir refleks olarak gelişen faiz artırımının bir düzeye kadar tolere edilebildiği aksi halde, özellikle yatırımlar üzerinde bırakacağı yıkıcı etkinin de altını çizmek isteriz. Yatırımcıların, üretim ve ticareti canlandırmak, istihdamı artırmak ve neticede enflasyonu baskılamak adına planlamalarının yüksek faiz etkisi ile dışlanmaması gerektiği kanaatindeyiz.

- Gerek milli yatırımcılar gerekse doğrudan yabancı yatırımlar açısından daha uygun bir ortamın sağlanması ve bu ortamın üretim ve ihracata dönüşmesi temel hedefimizdir. Bu tespitten hareketle belli bir noktadan sonra faiz oranlarındaki aşağı yönlü hareketlerin yatırımlar açısından elzem olduğu açıktır.
Memurlar.Net
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