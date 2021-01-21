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Bu ilde koronavirüs haritası yeşile döndü

Diyarbakır'da hafta içi belli saatlerde ve hafta sonu tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile alınan tedbir ve sıkı denetimler sonucu Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritası kırmızıdan yeşile döndü. Diyarbakırlılar, alınan tedbirlere uyulması halinde salgının kısa sürede sona erebileceğini söyledi.
 21 Ocak 2021 21:55
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Bu ilde koronavirüs haritası yeşile döndü

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta içi saat 21.00'den sonra hafta sonları da tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve yapılan sıkı denetimler, Diyarbakır'da olumlu sonuç vermeye devam ediyor. Kentteki pandemi hastanelerinden biri olan Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde kısıtlamalar öncesi yüzde 85 olan yoğun bakım servislerinin doluluk oranı, yüzde 30'a geriledi.

Kentteki diğer pandemi hastanesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki vaka sayılarında ise yüzde 40 düşüş yaşandı. Hastanede önceki günlere nazaran yaşanan yoğunlukta da ciddi azalma olduğu görüldü. Polikliniğe gün içinde başvuran ve koronavirüs şüphesi bulunan hasta sayıları, 300'den 40'lara kadar düştü. İl genelinde de kısıtlamalar öncesi 800 ile 1000 arasında olan vaka sayısı da 100'e kadar geriledi. Bu durum HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kent genelindeki risk haritası kırmızıdan yeşile döndü.

'REHAVETE KAPILMASINLAR, MASKESİZ DOLAŞMASINLAR'

Diyarbakırlılar da yeşile dönen risk haritası nedeniyle kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi. Mustafa Yılmaz, tedbirler nedeniyle kahvehanesinin kapalı olduğunu belirterek, "Hastalığı yeniden yükseltmeyelim. Beklentim; rehavete kapılmasınlar, maskesiz de dolaşmasınlar. Bir an önce hastalık bitsin de kahvehanemize dönelim. Ben tek değil, nice bizim gibi insanlar var. Herkes dikkat etmeli. Kendini düşünmeyen karşısındakini düşünmeli. Bizim beklentimiz bir an önce hayatın normale dönmesi ve biz bunun için çaba sarf ediyoruz. İnsanların hepsinden de bu çabaları bekliyorum. İnşallah böyle düşünürler de hastalığı el birliğiyle atlatıp, işimize gücümüze bakarız"

Ferit Tutar da kurallara uyulduğu takdirde daha iyi yerlere gelineceğini dile getirdi.
DHA
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