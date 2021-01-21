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Yalova'da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

Yalova'da cinsel istismar iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
 21 Ocak 2021 22:03
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Yalova'da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

Yalova'da cinsel istismar iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kentte yaşayan bir aile, televizyon programında gördükleri şüpheli E.A'dan, geçmiş yıllarda 12 yaşındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, katıldığı programın bitiminde gözaltına alındı.

Yalova'ya getirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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