ÜAK, doçentlik başvurularını Şubat'a erteledi
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ocak 2021 Dönemi Doçentlik Başvurularının Ötelenmesine İlişkin Duyuru yayınladı.
|21 Ocak 2021 22:10
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Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Ocak 2021 Dönemi Doçentlik Başvurularının Ötelenmesine İlişkin Duyuru yayınladı.
ÜAK Yönetim Kurulu kararı ile 2021 Ocak Dönemi doçentlik başvurularının teknik altyapı ve yazılımın yenilenmesi, işlemlerin basitleştirilmesi çalışmaları ve test sürecinin devam etmesi nedeniyle 20 Şubat 2021 Tarihinde başlamasına karar verilmiştir.
Buna göre başvurular, 2021 Şubat ayının son çalışma günü mesai saati bitiminde (26 Şubat 2021 Cuma günü saat 17.30) sona erecektir. Adaylar son başvuru gününe kadar yapmış oldukları yeni akademik çalışmaları kullanabileceklerdir.
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