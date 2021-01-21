Koronavirüse yakalanan ünlü sunucudan haber var!

Koronavirüs tedavisi için hastaneye kaldırılan sunucu Okan Karacan'dan iyi haber geldi. Kendisini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırıldığını belirten Karacan, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sık sık sosyal medya hesabından paylaştı.

"Ambulansla evden alınma sureci ile baslayan 10 gunu askın tedavisi suren inanılmaz zor bir donem gecirdim. Cok sukur, bin sukur ülkemizin kıymetli ve ilk gunden beri beni bir an olsun umutsuzluga kapılmadan tedavi surecimi yoneten hocalarıma ne kadar tesekkur etsem az... Net cozumlerinin olmadıgı tartısılan bu lanet virusun ustesinden gelmeyi bildik sayesinde. Ama beni asıl duygulandıran ve omrum boyunca unutmayacagım temizliginden, yemek servisine ve hicbir temastan korkmadan 7/24 benle ve tum hastalarla ilgilenen tum hemsirelere ne kadar tesekkur etsem az... Sizler bence bu surecin gercek kahramanlarısınız hakkınızı helal edin canlar."