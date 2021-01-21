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Soylu'dan '1000 Şehidimiz için 1000 Su Kuyusu' kampanyasına destek

"Türkiye bugün son 3 yılda dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olmuştur. Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama buna inanıyorum ki biz dünyanın en vicdanlı ülkesiyiz, en merhametli ülkesiyiz, en merhametli milletiyiz"- "Bu proje hem dünyanın farklı coğrafyalarında şehitlerimizin adını yaşatacak hem de suya ihtiyaç duyan Afrikalı kardeşlerimize uzanan bir şefkat eli olacaktır"
 21 Ocak 2021 23:26
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Soylu'dan '1000 Şehidimiz için 1000 Su Kuyusu' kampanyasına destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin son 3 yılda dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olduğunu belirterek, "Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama buna inanıyorum ki biz dünyanın en vicdanlı ülkesiyiz, en merhametli ülkesiyiz, en merhametli milletiyiz." dedi.

Deniz Feneri Derneğinin "1000 Şehidimiz için 1000 Su Kuyusu" kampanyası kapsamında sosyal medya platformlarında gerçekleştirilen "İyilik Sergisi ve Müzayede"si canlı yayınına Ankara'dan video konferans yöntemiyle bağlanan Soylu, projenin önemine değindi.

Şehitlerin isimlerinin Afrika ülkelerinde açılacak su kuyularına verilecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bu proje hem dünyanın farklı coğrafyalarında şehitlerimizin adını yaşatacak hem de suya ihtiyaç duyan Afrikalı kardeşlerimize uzanan bir şefkat eli olacaktır. Bu sebeplerden ötürü bizim fevkalade önem verdiğimiz kıymetli bir projedir. Hayırsever milletimizin bağışları ile en kısa sürede 1000 sayısına ulaşacağımıza ve Afrikalı kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu bir kez daha hissettireceğimize inanıyorum."

Bugüne kadar birçok şehit cenazesinde tabutlara omzunu vurmuş biri olduğunu ve gittiği her ilde şehit ailelerini ziyaret ettiğini vurgulayan Soylu, "Şehit evlerinde şehit odaları gelinle damat odaları gibi süslenir anneleri ve babaları tarafından. Onların en güzel eşyaları, onların en güzel hatıraları orada olur. O oda sadece aile için değil, bir mahalle için, bir şehir için çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Soylu, şehitlerin ismi ile açılacak kuyuların ve o kuyulardan faydalanacak insanların fotoğraflarının da şehit odalarının bir köşesinde yer alacağına dikkati çekti.

- "Dünyanın en merhametli ülkesiyiz, en merhametli milletiyiz"

İnsani yardımların önemine işaret eden Soylu, Amerika'nın, Avrupa'nın ve daha zengin ülkelerin bu konudaki duyarsızlığına hep beraber şahit olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in liderliğinde Türkiye bugün son 3 yılda dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olmuştur. Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama buna inanıyorum ki biz dünyanın en vicdanlı ülkesiyiz, en merhametli ülkesiyiz, en merhametli milletiyiz. Bu kadar büyük belalardan, musibetlerden, afetlerden, hatta onu da söyleyebilirim düşmanlıklardan geçiyoruz. Ama ayaktayız şükürler olsun, hamdolsun ayaktayız. Bunun da bir sebebi var; bakın İdlib'de yağmur yağdı, Kızılay'ımızdan AFAD'ımıza kadar, Deniz Feneri'nden İHH'sına kadar herkes koştu, seferber oldu. Oradaki çocuklarımızı yalnız bırakmamak için, kışın soğuğunda bırakmamak için herkes seferber oldu. Bunların her birinin bizim adımıza büyük bir işaret olduğunu düşünüyorum."

Bakan Soylu, projenin hayata geçirilmesine vesile olan herkese teşekkür ederek, "Bağış yaparak katkı sunan necip milletimizden ve aziz şehitlerimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

- Müzayedede satılan eserlerin gelirleriyle su kuyuları açılacak

Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz de Bakan Soylu'ya kampanyaya verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, şu ana kadar 1000 kuyudan 650'si için taahhütte bulunulduğunu söyledi.

Çevrim içi müzayededeki eserlerin satışından elde edilecek gelirin diğer kuyuların açılması için kullanılacağını belirten Cengiz, bugüne kadar 10 Afrika ülkesinde 100 civarında su kuyusu açtıklarını ve 150 kuyunun açılması için de çalışmaların başladığını anlattı.

Ülke sayısını 15'e çıkaracaklarını ifade eden Cengiz, "Vatanımız, bayrağımız ve milletimiz için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin adlarını, ülkemizden binlerce kilometre ötede yaşatacak ve onların hatırasını Afrikalı kardeşlerimizin dualarına ortak edeceğiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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