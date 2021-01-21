Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracının (TİHA) 3'üncü prototipine PT-3ün testleri tamamlandı.
|21 Ocak 2021 23:28
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