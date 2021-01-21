Google, Fransa ile telif konusunda anlaştı
|21 Ocak 2021 23:41
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Amerikan internet devi Google, Fransız yayıncılar ile anlaştı.
Uzlaşıya, Avrupa Birliği telif hakkı düzenlemesi kapsamında aylarca süren müzakereler sonucunda varıldı.
Avrupa'da bir ilk
Avrupa'da bir ilk niteliğindeki anlaşmasıyla birlikte Google, kullandığı çevrim içi haberler için Fransız yayıncılara ödeme yapacak. Uzlaşının, günlük yayın hacmi, aylık internet trafiği, 'siyasi ve genel bilgilere katkı' gibi başlıkları bulunuyor.
Ödemelerin nasıl hesaplanacağına ilişkin ayrıntı açıklanmadı.
Google, daha önce de Le Monde ve Le Figaro gazetelerinin de aralarında bulunduğu bazı Fransız haber mecraları ile ikili anlaşmalar imzalamıştı.
Avrupa Birliği'nin, telif hakları düzenlemesi, Google gibi platformların arama sonuçlarında haberleri gösterebilmek için içerik üreticilerine ödeme yaparak lisans almalarını şart koşuyor.
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