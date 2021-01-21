Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk Kızılay'a 22 yılda 60 kez kan bağışı yaptı

İstanbul'da yaşayan Fahrettin Kır'ın bir arkadaşı 1999 yılında teröristlerle girilen çatışmada yaralandı. Kana ihtiyacı olan arkadaşının durumundan etkilenen Kır, Türk Kızılay'a 22 yılda tam 60 kez kan bağışında bulundu.
 21 Ocak 2021 23:45
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Fahrettin Kır'ın, 1999 yılında teröristlerin yaraladığı arkadaşı için kana ihtiyacı vardı. O dönemde kan bağışı yapan Kır, o günden sonra 22 yıldır Kızılay'a kan bağışı yapmaya devam ediyor.

46 yaşındaki Kır, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kır, Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi'ne gelerek 60'ıncı kez kan verdi.

İnsanların ihtiyaç duyduğunda Kızılay'ın kan ileteceğini bildiğini söyleyen Kır, verdiği kanın, Türkiye'de yaşayan herhangi bir insana ihtiyaç duyduğu anda ulaşabileceğini bildiğini anlattı.

Vatandaşlara davet

Tüm vatandaşları kan bağışçısı olmaya davet eden Fahrettin Kır, "Bir damla kanın bir insanın hayata tutunmasına vesile olacağı, yapacağınız bir ünite kanın 3 insana hayat vereceğini düşünerek vatandaşlarımızı duyarlı bir şekilde kan vermeye davet ediyorum." dedi.

Fahrettin Kır, ömrü yettiğince kan vermeye de devam edeceğini belirtiyor.

Süleyman Kaçmaz
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Gürgan: Hamileler aşı olmamalı!
21 Ocak 2021 22:01		 Talep patlaması yaşanan arı sütünün kilosu 10 bin lira
21 Ocak 2021 21:10
İki arkadaş Doğu Anadolu'nun en büyük tesisini kurdu!
21 Ocak 2021 20:52		 Hastanın ameliyatla alınan kafatası hastanede kayboldu
21 Ocak 2021 20:45
Hayatını kaybeden uzman çavuş ve oğlu toprağa verildi
21 Ocak 2021 19:45		 Yasemin hemşire: Bu virüs hayalete benziyor
21 Ocak 2021 19:43
10 bin nüfuslu mahallede vaka sıfırlandı
21 Ocak 2021 19:39		 Dolgu yaptırdığı dudaklarını neredeyse kaybediyordu!
21 Ocak 2021 19:26
'CoronaVac aşısında şu ana kadar ciddi bir yan etki yok'
21 Ocak 2021 19:15		 Üniversite öğrencisi Ömer'den 76 gün sonra acı haber
21 Ocak 2021 19:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:30 - Türkiye'nin konuştuğu cinsel taciz davasında yeni gelişme00:20 - Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM' açıklaması00:18 - 'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'00:08 - Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği00:06 - 22 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları00:04 - Erken emekli olmak isteyenlerin primlerini Mansur Yavaş yatıracak
00:04 - TSK, Hukuk Branşı Kadrolarında İstihdam Edilecek Subaylar Hakkında Yönetmelik00:02 - Özel şart olan araştırma görevlisi sınavına bir kişi girecek!23:45 - Türk Kızılay'a 22 yılda 60 kez kan bağışı yaptı23:41 - Google, Fransa ile telif konusunda anlaştı23:28 - Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie23:26 - Soylu'dan '1000 Şehidimiz için 1000 Su Kuyusu' kampanyasına destek
23:13 - 'Beklentimiz ikinci yarıyılda yüz yüze eğitime geçilmesidir'23:08 - Koronavirüse yakalanan ünlü sunucudan haber var!22:53 - Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'den beklentilerini aktardı22:27 - Belediyelerin borçlarına karşılık vergi gelirlerine ilave kesinti22:10 - Bakanlık'tan TikTok videosuna konu olan dönerciye ceza
22:10 - ÜAK, doçentlik başvurularını Şubat'a erteledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'
Özel şart olan araştırma görevlisi sınavına bir kişi girecek!
Erken emekli olmak isteyenlerin primlerini Mansur Yavaş yatıracak
Türkiye'nin konuştuğu cinsel taciz davasında yeni gelişme
TSK, Hukuk Branşı Kadrolarında İstihdam Edilecek Subaylar Hakkında Yönetmelik
22 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özgeçmiş 1
geldi yine tipini sevdiğim 1
semaver 2
dedenin isminin bebeğe konması 1
flüt çalmak 1
Kilolar 4
yıllardır var olan şeyler 1
idal'in üç noktası 1
dikiş makinesi 4
Ali mühendis 3
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk Kızılayı personel alacak
Gündoğmuş Belediyesi geçici işçi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Lüleburgaz Belediyesi 20 geçici işçi alacak
Bozdoğan Öğretmenevi işçi alacak
Dedeli Belediyesi işçi alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam