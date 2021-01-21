Türk Kızılay'a 22 yılda 60 kez kan bağışı yaptı
|21 Ocak 2021 23:45
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Fahrettin Kır'ın, 1999 yılında teröristlerin yaraladığı arkadaşı için kana ihtiyacı vardı. O dönemde kan bağışı yapan Kır, o günden sonra 22 yıldır Kızılay'a kan bağışı yapmaya devam ediyor.
46 yaşındaki Kır, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kır, Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi'ne gelerek 60'ıncı kez kan verdi.
İnsanların ihtiyaç duyduğunda Kızılay'ın kan ileteceğini bildiğini söyleyen Kır, verdiği kanın, Türkiye'de yaşayan herhangi bir insana ihtiyaç duyduğu anda ulaşabileceğini bildiğini anlattı.
Vatandaşlara davet
Tüm vatandaşları kan bağışçısı olmaya davet eden Fahrettin Kır, "Bir damla kanın bir insanın hayata tutunmasına vesile olacağı, yapacağınız bir ünite kanın 3 insana hayat vereceğini düşünerek vatandaşlarımızı duyarlı bir şekilde kan vermeye davet ediyorum." dedi.
Fahrettin Kır, ömrü yettiğince kan vermeye de devam edeceğini belirtiyor.
Süleyman Kaçmaz
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