Erken emekli olmak isteyenlerin primlerini Mansur Yavaş yatıracak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, erken yaşta emekli olamayanların, genel sağlık sigortası primlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ödeneceğini açıkladı.
|22 Ocak 2021 00:04
|+Aa- Yazdır
EYT'li olarak adlandırılan ve yaştan dolayı emekli olamayanların sorunları, oy konusu tüm siyasilerin ilgisini çekiyor.
Ankara Büyükşehir BElediye Başkanı Mansur Yavaş, erken yaşta emekli olamayanları genel sağlık sigortası primlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ödeneceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş "Ankaralı hemşerilerimiz bize başvursun" dedi.
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM' açıklaması
22 Ocak 2021 00:20
|'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'
22 Ocak 2021 00:18
|Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
22 Ocak 2021 00:08
|22 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
22 Ocak 2021 00:06
|TSK, Hukuk Branşı Kadrolarında İstihdam Edilecek Subaylar Hakkında Yönetmelik
22 Ocak 2021 00:04
|Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie
21 Ocak 2021 23:28
|Soylu'dan '1000 Şehidimiz için 1000 Su Kuyusu' kampanyasına destek
21 Ocak 2021 23:26
|Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'den beklentilerini aktardı
21 Ocak 2021 22:53
|'Twitter ve Pinterest'in temsilci atamasını bekliyoruz'
21 Ocak 2021 21:28
|İki Bakan, Ankara'da yapılacak yeni adliye binasını görüştü
21 Ocak 2021 20:23