Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği.
 22 Ocak 2021 00:08
+Aa- Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tarım ve Orman Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Tarım ve Orman Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 - (1) Tarım ve Orman Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amiri ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Ek-1 sayılı cetvelde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan bağlı olarak çalışan personelin disiplin amiri bağlı olduğu disiplin amiridir. Üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

(3) Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin ve üst disiplin amiridir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6 - (1) 29/7/2011 tarihli ve 28009 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile 8/9/2012 tarihli ve 28405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKALYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM' açıklaması
22 Ocak 2021 00:20		 'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'
22 Ocak 2021 00:18
22 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
22 Ocak 2021 00:06		 TSK, Hukuk Branşı Kadrolarında İstihdam Edilecek Subaylar Hakkında Yönetmelik
22 Ocak 2021 00:04
Erken emekli olmak isteyenlerin primlerini Mansur Yavaş yatıracak
22 Ocak 2021 00:04		 Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie
21 Ocak 2021 23:28
Soylu'dan '1000 Şehidimiz için 1000 Su Kuyusu' kampanyasına destek
21 Ocak 2021 23:26		 Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'den beklentilerini aktardı
21 Ocak 2021 22:53
'Twitter ve Pinterest'in temsilci atamasını bekliyoruz'
21 Ocak 2021 21:28		 İki Bakan, Ankara'da yapılacak yeni adliye binasını görüştü
21 Ocak 2021 20:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:30 - Türkiye'nin konuştuğu cinsel taciz davasında yeni gelişme00:20 - Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM' açıklaması00:18 - 'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'00:08 - Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği00:06 - 22 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları00:04 - Erken emekli olmak isteyenlerin primlerini Mansur Yavaş yatıracak
00:04 - TSK, Hukuk Branşı Kadrolarında İstihdam Edilecek Subaylar Hakkında Yönetmelik00:02 - Özel şart olan araştırma görevlisi sınavına bir kişi girecek!23:45 - Türk Kızılay'a 22 yılda 60 kez kan bağışı yaptı23:41 - Google, Fransa ile telif konusunda anlaştı23:28 - Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie23:26 - Soylu'dan '1000 Şehidimiz için 1000 Su Kuyusu' kampanyasına destek
23:13 - 'Beklentimiz ikinci yarıyılda yüz yüze eğitime geçilmesidir'23:08 - Koronavirüse yakalanan ünlü sunucudan haber var!22:53 - Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'den beklentilerini aktardı22:27 - Belediyelerin borçlarına karşılık vergi gelirlerine ilave kesinti22:10 - Bakanlık'tan TikTok videosuna konu olan dönerciye ceza
22:10 - ÜAK, doçentlik başvurularını Şubat'a erteledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'
Özel şart olan araştırma görevlisi sınavına bir kişi girecek!
Erken emekli olmak isteyenlerin primlerini Mansur Yavaş yatıracak
Türkiye'nin konuştuğu cinsel taciz davasında yeni gelişme
TSK, Hukuk Branşı Kadrolarında İstihdam Edilecek Subaylar Hakkında Yönetmelik
22 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sahra Çölü 1
Hokka burun 1
sözlükte başlık açmak 1
Kozaklar-kazaklar 1
okyanus temizleme cihazı 1
öğrenciler neden ders çalışmaz 2
med-czr nickli yazarın şakalarının düşündürmekten çok güldürmesi 1
deşifre olmak 2
Efsane üçlü 4
yemek yerken yellenmek 1
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk Kızılayı personel alacak
Gündoğmuş Belediyesi geçici işçi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Lüleburgaz Belediyesi 20 geçici işçi alacak
Bozdoğan Öğretmenevi işçi alacak
Dedeli Belediyesi işçi alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam