'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'

Gazeteci Hadi Özışık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştu.

Bakan Soylu ile yaptığı görüşmeyi TV100 ekranlarındaki programda açıklayan Hadi Özışık "Gündemde Orhan Uğuroğlu'na saldırı olayı var. Saldıran kişi serbest bırakıldı. Sonra da Süleyman Soylu 45 gündür hastanede olan annesini ziyaret etti ve bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma bir kişi küfürlü cevap verdi. Soylu'ya o twiti neden attığını sordum. Dedi ki, 'Bakın bir şey tartışıyoruz. Serbest kaldı, İçişleri Bakanı görevini yapmadı, Adalet Bakanı böyle yaptı, savcıya baskı var, hakime baskı var. Kardeşim ben İçişleri Bakanıyım. Ben anneme küfreden saldırganı yakaladık. Ama serbest kaldı. Ben bakan olsam ne yazar. Bunun için attım. Özgürlüklerden bahsediliyor. Bana vatandaşa uygulanandan farklı bir uygulama yapılmıyor'... Zaten, Soylu o twit'inde 'Şimdiden sonra gözaltına alınırsa provokasyon sayarım' demiş." dedi.

Gazeteci Özışık konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı tarafıyla da görüştüğünü "Adalet Bakanı da, Soylu'nun gündeminden farklı olarak bir açıklama yapıyor. Her gün sosyal medyada "Şu tutuklansın, bunu niye bıraktınız" şeklinde paylaşımlar var. Böyle hastagler var. "Bana bu şekilde, klavyenin başına geçerek tutuklama siparişi vermeyin diyor" dedi.